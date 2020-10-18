سيارة تسير بطريقة مرعبة في السعودية وصدمة بعد توقفها.. فيديو





ظهرت السيارة في المقطع وهي تسير بسرعة وتحتك بالحاجز الأسمنتي على أحد الطرق بحي النسيم في الرياض، مما أثار فزع السائقين على الطريق.





ورفع سائق سيارة أخرى هاتفه وبدأ في تصوير السيارة التي كانت على نفس الحالة لمدة 10 دقائق، ولا أحد يعلم من يتحكم بها.





وبعد التوتر الشديد الذي أثاره المشهد الغريب خوفًا على السيارة ومن بداخلها، توقفت بأعحوبة، ونزل الناس من سياراتهم لفحص السائق.





ووقعت الصاعقة عليهم عندما وجدوا السائق تعرض للإغماء أثناء القيادة على الطريق، وفقد قدرته على التحكم في السيارة.





بدأ الناس في ترديد الدعوات له وحاولوا مساعدته، فيما لم يدر الرجل بما حدث له ولا بالمصير الذي كان على وشك مواجهته بعد تعرضه للإغماء.

انتشر مقطع فيديو غريب على مواقع التواصل الاجتماعي لسيارة تسير وتتخبط على أحد الطرق في السعودية، وقد كان السبب صادمًا.