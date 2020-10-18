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ديني

اليوم.. فتح باب التنسيق للمتخلفين عن التقديم في المرحلتين الأولى والثانية بجامعة الأزهر

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 01:39 ص
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
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محمد شحتة
قررت جامعة الأزهر، فتح باب التنسيق للمتخلفين عن التقديم في المرحلتين؛ الأولى والثانية بدءًا من اليوم الأحد، حتى يوم الثلاثاء المقبل، عن طريق التقدم إلى وحدة النظم والشبكات  بالجامعة بمدينة نصر بالقاهرة ، بجوار كلية العلوم بنين.

وأعلن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أن نتيجة تنسيق القبول بجامعة الأزهر متاحة الآن بعد تعديل الترشيح على بوابة الحكومة الإلكترونية.

كان الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر ، قد اعتمد الحدود الدنيا لنتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

وأعلن الدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على مكتب التنسيق أن الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأزهر بالقاهرة بلغ 635 درجة،  وكلية طب الأزهر بدمياط 634 درجة ،كلية طب الأزهر بأسيوط 632 ، كلية الصيدلة بالقاهرة 628 ، الصيدلة بنين أسيوط 626 ، طب الأسنان القاهرة 631 ، طب الأسنان بنين أسيوط 630 ، هندسة القاهرة 619 ، الهندسة بنين قنا 615 ، العلوم بالقاهرة 595  ، العلوم بنين أسيوط 570 ، التجارة بنين القاهرة 532 ، التجارة باللغة الانجليزية 545 ، التربية الرياضية للبنين 575  لطلاب القسم العلمى.
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