اليوم.. فتح باب التنسيق للمتخلفين عن التقديم في المرحلتين الأولى والثانية بجامعة الأزهر

قررت جامعة الأزهر، فتح باب التنسيق للمتخلفين عن التقديم في المرحلتين؛ الأولى والثانية بدءًا من اليوم الأحد، حتى يوم الثلاثاء المقبل، عن طريق التقدم إلى وحدة النظم والشبكات بالجامعة بمدينة نصر بالقاهرة ، بجوار كلية العلوم بنين.



