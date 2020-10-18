مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية تصل السودان

وصلت إلى الخرطوم، اليوم، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا على رأس وفد من المحكمة، في زيارة إلى السودان تستمر عدة أيام.





وكان في استقبال بنسودا، وكيل وزارة العدل السودانية سهام عثمان، وعدد من المسئولين من وزارة العدل وديوان النائب العام.





ومن المقرر أن تُجري المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ووفد المحكمة، خلال الزيارة، عددا من اللقاءات والاجتماعات مع كبار المسئولين في السودان.



