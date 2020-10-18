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تكنولوجيا

بفضل Galaxy Note20.. سامسونج تتصدر مبيعات الهواتف وتتفوق على هواوي

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 10:04 ص
سامسونج تتصدر مبيعات
سامسونج تتصدر مبيعات الهواتف وتتفوق على هواوى
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ندى على
كشفت تقارير أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تفوقت على شركة هواوى الصينية ووسعت الفجوة بينهما، حيث استطاعت سامسونج تحقيق نجاحا كبيرا فى مبيعات الهواتف الذكية على مستوى العالم فى شهر أغسطس الماضى، بقيمة 22% من مبيعات الهواتف العالمية، خاصة بعد إصدار هواتف Galaxy Note20 . 

وبحسب موقع GSMArena فإن شركة سامسونج استطاعت تحقيق 2% فقط فى شهر أبريل الماضى، فيما حققت شركة هواوى 21% ، حيث شهد سوق الهواتف العالمية فى هذه الفترة توقفا كبيرا فى بيع الهواتف. 


وزادت المبيعات العالمية مرة أخرى فى سوق الهواتف الذكية مع أشهر يوليو وأغسطس بعد مرحلة فتح السوق، جراء الغلق الذى طال معظم بلاد العالم بسبب تفشى فيروس كورونا.  

 وفقا للتقرير الصادر من شركة  Counterpoint Research  للأبحاث فقد تمكنت شركة آبل من الحفاظ على حصتها البالغة 12٪ مقارنة بشهر أبريل ، ومع إطلاق سلسلة iPhone 12 الجديدة ، من المتوقع أن تشهد الشركة زيادة في حصتها في السوق خاصة في الربع الأخير من العام الحالى.  

 وعلى الرغم من أن هواتف آيفون 12  سيتم طرحها فى آخر العام، إلا أن أفضل المبيعات للعام الحالى للشركة كانت فى هواتف مثل iPhone SE  بالإضافة إلى هواتف العام الماضى  iPhone 11 التى لا تزال تحقق ايرادات كبيرة للشركة. 

 وكانت شركة ريلمى الصينية Realme حققت ارتفاعا كبيرا في مبيعاتها في سوق الهواتف الذكية، حيث وصلت إلى نمو يقدر ب 11 % في الربع الثانى فقط من العام الحالى 2020، حيث أصبحت أسرع الشركات نموا في العالم، ل 4 أرباع سنوية  متتالية، وهو الأمر الذى لم تحققه أى شركة في سوق الهواتف الذكية منذ تفشى فيروس كورونا. 

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