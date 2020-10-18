بفضل Galaxy Note20.. سامسونج تتصدر مبيعات الهواتف وتتفوق على هواوي

وكانت شركة ريلمى الصينية Realme حققت ارتفاعا كبيرا في مبيعاتها في سوق الهواتف الذكية، حيث وصلت إلى نمو يقدر ب 11 % في الربع الثانى فقط من العام الحالى 2020، حيث

أصبحت أسرع الشركات نموا في العالم، ل 4 أرباع سنوية متتالية، وهو الأمر الذى لم تحققه أى شركة في سوق الهواتف الذكية منذ تفشى فيروس كورونا.