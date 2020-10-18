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رياضة

فريق ناشئي العمال يحقق فوزا جديدا ويقترب من حلم الصعود لدوري الدرجة الثالثة

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 02:58 ص
فريق ناشئي العمال
فريق ناشئي العمال
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مجدي سلامة
تمكن فريق ناشئي العمال من تحقيق الفوز علي فريق إيرو سبورت بنتيجة "1/0" وبعد تحقيق هذا الفوز تمكن الفريق من الوصول للنقطة السادسة، وأصبح قريب من الصعود لدوري الدرجة الثالثة، 

ويسعي فريق ناشئي العمال الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة، لنيل أحد بطاقات الصعود لدوري الدرجة الثالثة، والسعي من أجل تحقيق النجاح بإستمرار مرورا بدوري الدرجة الأولي الممتاز، 

وسيلعب مع فريق منشية ناصر يوم الثلاثاء القادم فريق ناشئي العمال، وفي حاله تحقيق الفوز سيضمن الفريق بنسبة كبيرة الصعود لدوري الدرجة الثالثة، وهناك منافسة شرسة من أجل تحقيق المركز الأول والذي يتنافس معه فريق مستقبل وطن والذي أيضا يقدم مستويا رائعة.

وقال أحمد ممدوح "توتا" المدير الفني لفريق ناشئي العمال أن لاعبي فريقة تمكنوا من تحقيق فوز غالي، وكان بإمكان اللاعبين تحقيق الفوز مبكرا ولكن كان الأهم هو تحقيق نقاط المباراة الثلاثة من أجل المنافسة علي بطاقة الصعود، وأن المباراة القادمة أمام منشية ناصر ستكون صعبة للغاية لأنها الأمر الأخير لفريق المنشية وسيسعي لتحقيق الفوز ولابديل عنه في هذه المباراة".

وأضاف: "الفريق يسعي للوصول للنقطة رقم 9 لأن المجموعة تضم 5 فرق، وسيكون للفريق راحة إجبارية بعد المباراة القادمة، وسيكون هناك مباراة هامة بين فريقي مستقبل وطن وإسكو ونتيجة هذه المباراة ستكون هامة للغاية، وأتمني الفوز في المباراة القادمة من أجل المنافسة علي بطاقات الصعود".
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