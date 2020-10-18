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أخبار العالم

لأول مرة.. العالم يسجل 400 ألف إصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 04:14 ص
صدى البلد
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شريف سيد
ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" عالميا بأكثر من 400 ألف في يوم واحد، للمرة الأولى، وهي زيادة قياسية في يوم واحد حيث تفرض معظم أوروبا قيودًا جديدة للحد من تفشي المرض.

وبرزت أوروبا، التي نجحت في الحد من الموجة الأولى من الإصابات، كمركز بؤرة جديد لفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة، حيث تبلغ عن 140 ألف حالة في المتوسط ​​يوميًا خلال الأسبوع الماضي.

ووفقا لوكالة رويترز كان من بين كل 100 إصابة تم الإبلاغ عنها حول العالم ، كانت 34 من دول أوروبية،  وتسجل القارة حاليًا عن مليون إصابة جديدة كل تسعة أيام تقريبًا وقد أبلغت عن أكثر من 6.3 مليون حالة منذ بدء الوباء.

ووفقًا لإحصاء رويترز، شكلت الدول الأوروبية الكبرى،  المملكة المتحدة وفرنسا وروسيا وهولندا وإسبانيا، حوالي نصف الحالات الجديدة في أوروبا في الأسبوع المنتهي في 18 أكتوبر.

وأبلغت فرنسا عن أعلى متوسط ​​سبعة أيام للحالات الجديدة في أوروبا مع 19،425 إصابة في اليوم تليها المملكة المتحدة وروسيا وإسبانيا وهولندا في الدول الأوروبية الأكثر تضررًا.

تقوم العديد من الدول الأوروبية بإغلاق المدارس وإلغاء العمليات الجراحية الاختيارية وتجنيد الطلاب الطبيين حيث تواجه السلطات عودة كوفيد-19. 

وقالت رويترز إن أمريكا اللاتينية هي المنطقة الأكثر تضررا من الفيروس بحوالي 27% من الإصابات، يليها اسيا وامريكا الشمالية وأوروبا. 

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