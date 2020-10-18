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ديني

الحرمان الشريفان يستقبلان المعتمرين وسط إجراءات احترازية.. صور

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 04:18 ص
المسجد الحرام والنبوي
المسجد الحرام والنبوي يستقبلان اليوم المعتمرين
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محمد شحتة
يستقبل المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الأحد٢٢٠ ألف معتمر و٥٦٠ ألف مصلٍ طوال فترة ثاني مراحل العمرة، التي تستمر على مدار ١٤ يومًا، وسط منظومة متكاملة من الخدمات هيئتها حكومة المملكة العربية السعودية لقاصدي الحرمين الشريفين.

وسيتمكن من أداء الصلاة في الحرم المكي وفق المرحلة الثانية ٤٠ ألف مصلٍ و ١٥ الف معتمر في اليوم، بما يمثل ٧٥ ٪؜ من إجمالي الطاقة الاستيعابية؛ التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للحرم المكي، كما سيتم السماح بالزيارة إلى الروضة الشريفة في المسجد النبوي.

وطالبت الرئاسة العامة، المصلين والمعتمرين ضرورة التقيد والالتزام بالأوقات المحددة وفق التصاريح المصدرة، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وارتداء الكمامات الطبية وتعقيم الأيدي بشكل مستمر، والتعاون مع منسوبي الرئاسة والجهات العاملة على خدمة المعتمرين والمصلين، وعدم جلب الأطعمة والأشربة، والالتزام بالأوقات المحددة دخولا وخروجا.

وفي الإطار ذاته، أطلق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس خطة موسم الزيارة التي أعدتها وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي لاستقبال الزائرين للروضة الشريفة.

وكانت وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي، قد أعلنت أن دخول النساء للصلاة في الروضة الشريفة في الفترة الصباحية من بعد الشروق إلى قبل صلاة الظهر وتكون الطاقة التشغيلية للدخول ٩٠٠ مصلية في اليوم الواحد.

وحددت الطاقة التشغيلية للدخول للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما ١١٨٨٠ زائر في اليوم الواحد.

ويكون الدخول إلى المسجد النبوي من خلال نقاط الفرز التالية: ساحة باب السلام رقم ١ للرجال (للزيارة)، ساحة باب بلال رقم ٣٨ للرجال (للروضة)، ساحة باب عثمان رقم ٢٤ للنساء للروضة.

وأشارت الوكالة إلى استمرار تخصيص أداء الصلوات الخمس والجمعة داخل الحرم القديم والروضة الشريفة على العاملين بالمسجد النبوي من مدنيين وعسكريين وذوي الجنائز، واستمرار إغلاق المسجد النبوي بعد صلاة العشاء وإعادة فتحه قبل صلاة الفجر بساعة.

ويمكن من خلال تطبيق (اعتمرنا) اختيار وقت الزيارة والمرافقين؛ شريطة أن يكون لدى المتقدم والمرافقين حساب مستقل في تطبيق (توكلنا) للتحقق آليًا من الحالة الصحية للمتقدم.

وأتاحت وزارة الحج والعمرة عبر تطبيق "اعتمرنا" ٣ تصاريح جديدة تزامنًا مع انطلاق المرحلة الثانية للعمرة الاستثنائية هي: تصريح الصلاة في المسجد الحرام، وتصريح الصلاة في المسجد النبوي، وتصريح السلام على الرسول ﷺ.

وشهدت المرحلة الأولى التي انطلقت منتصف شهر صفر 1442هـ السماح لـ٦ آلاف معتمر في اليوم من مواطني ومقيمي المملكة العربية السعودية، بنسبة بلغت ٣٠ % من الطاقة الاستيعابية.
الحرمان الشريفان يستقبلان المعتمرين وسط إجراءات احترازية.. صور
الحرمان الشريفان يستقبلان المعتمرين وسط إجراءات احترازية.. صور
الحرمان الشريفان يستقبلان المعتمرين وسط إجراءات احترازية.. صور
الحرمان الشريفان يستقبلان المعتمرين وسط إجراءات احترازية.. صور
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