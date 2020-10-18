مهدئ للأعصاب.. 10 فوائد لتناول الزبادي

‏ الزبادي يحتوي على نسبة كبيرة من القيم الغذاية التي يحتاجها الجسم، لأنه غني بالكالسيوم والبروتين والبكتيريا الجيدة النشطة، التي تساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء .





قدمت الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد الزبادى الصحية .





يحتوي على بروتين متكامل





يحسن أداء الجهاز الهضمي





يساهم في تهدئة الأعصاب و النوم بشكل جيد





مصدر مهم للكالسيوم ويكافح هشاشة العظام





بديل ٱمن لمن يعاني من حساسية اللاكتوز





يخفف من ألم الروماتيزم