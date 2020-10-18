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مرأة

مهدئ للأعصاب.. 10 فوائد لتناول الزبادي

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 05:26 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
الزبادي يحتوي على نسبة كبيرة من القيم الغذاية التي يحتاجها الجسم، لأنه غني بالكالسيوم والبروتين والبكتيريا الجيدة النشطة، التي تساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء.

قدمت الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد الزبادى الصحية .

يحتوي على بروتين متكامل

يحسن أداء الجهاز الهضمي 

يساهم في تهدئة الأعصاب و النوم بشكل جيد 

مصدر مهم للكالسيوم ويكافح هشاشة العظام

بديل ٱمن لمن يعاني من حساسية اللاكتوز

يخفف من ألم الروماتيزم

يخفف من ألم المفاصل

يقلل من خطر الإصابة بالسرطان القولون

يحارب البكتريا

يساهم فى إنقاص الوزن إذا تم إزالة طبقة القشدة مع اضافة ملعقة صغيرة من القرفة مع نصف ليمونة 
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