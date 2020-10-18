AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عرض قطري يهدد بقاء حميد أحداد مع الزمالك.. تفاصيل

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 07:16 ص
الزمالك
الزمالك
Advertisements
مجدي سلامة
أكدت تقارير صحفية مغربية أن حميد أحداد لاعب نادي الزمالك المعار إلى الرجاء، اقترب من الرحيل عن الأبيض خلال فترة الإنتقالات الجارية. 

وقال موقع le360 المغربي أن عرض أم صلال القطري أجهض أحلام نادي الرجاء بشأن شراء المهاجم حميد أحداد في الفترة القادمة. 

وأشار الموقع إلى أن نادي أم صلال القطري أرسل عرضا رسميا لنادي الزمالك من أجل شراء حميد أحداد مقابل 3 ملايين دولار. 

وتابع الموقع: "نادي الرجاء يريد استمرار اللاعب بالفريق لذلك قدموا عرضا لنادي الزمالك بمليون و600 ألف دولار وهو ما قوبل بالرفض من جانب مسؤولي الفريق الأبيض بسبب ضخامة العرض القطري. 

كان أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك قد حذر فريق الرجاء من مشاركة اللاعب أمام الأبيض في المباراة القادمة مشيرًا إلى أن اللاعب سيعود يومًا ما. 

ويحل نادي الزمالك ضيفًا على نظيره الرجاء المغربي اليوم ، على ملعب محمد الخامس ، في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. 
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أزمة في صفوف الرجاء.. الزمالك يرفض مشاركة أحداد في دوري أبطال إفريقيا

النجم المغربي يربك حسابات كارتيرون

الرجاء المغربي يكشف موقفه من حميد أحداد لاعب الزمالك المعار

شباب المحمدية المغربي يعلن اقترابه من ضم حميد أحداد

حميد أحداد يقترب من الانضمام إلى شباب المحمدية

الرجاء البيضاوي يرفض عرضا سعوديا من أجل عيون النادي الأهلي

ترشيحاتنا

بالأبيض الأنيق.. كارولين عزمى تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

ضربتها بالرأس .. معركة نسائية بسبب الكمامة داخل مركز تسوق.. فيديو

هل يجوز أداء قيام الليل بعد صلاة الوتر ؟ أمين الفتوى يجيب

صدور الدجاج .. 6 أطعمة تمنحك الطاقة

تحولت إلى شكل حضاري.. محافظ الدقهلية يرد على فيديو تعنيفه لمديرة مدرسة

سفير مصر في المغرب: فرجاني ساسي لن يعود مع الزمالك إلا بشرط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريمة هزت القلوب.. عراقية تنتقم من طليقها بإلقاء طفليها في نهر دجلة.. فيديو

رسميا نيسان تطرح نافارا 2021 nissan navara .. صور

بيد الطبيعة.. الحجارة تشكل رسمة قطة على منحدر جبلي وتثير حيرة العلماء