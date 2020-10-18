عرض قطري يهدد بقاء حميد أحداد مع الزمالك.. تفاصيل





وقال موقع le360 المغربي أن عرض أم صلال القطري أجهض أحلام نادي الرجاء بشأن شراء المهاجم حميد أحداد في الفترة القادمة.





وأشار الموقع إلى أن نادي أم صلال القطري أرسل عرضا رسميا لنادي الزمالك من أجل شراء حميد أحداد مقابل 3 ملايين دولار.





وتابع الموقع: "نادي الرجاء يريد استمرار اللاعب بالفريق لذلك قدموا عرضا لنادي الزمالك بمليون و600 ألف دولار وهو ما قوبل بالرفض من جانب مسؤولي الفريق الأبيض بسبب ضخامة العرض القطري.





كان أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك قد حذر فريق الرجاء من مشاركة اللاعب أمام الأبيض في المباراة القادمة مشيرًا إلى أن اللاعب سيعود يومًا ما.





ويحل نادي الزمالك ضيفًا على نظيره الرجاء المغربي اليوم ، على ملعب محمد الخامس ، في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أكدت تقارير صحفية مغربية أن حميد أحداد لاعب نادي الزمالك المعار إلى الرجاء، اقترب من الرحيل عن الأبيض خلال فترة الإنتقالات الجارية.