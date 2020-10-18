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أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 08:32 ص
أسعار الخضراوات والفاكهة
أسعار الخضراوات والفاكهة
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ريهام فيكتور
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الاحد 18 -10 2020.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

الطماطم 6 جنيهات 
البصل 6 جنيهات 
البطاطس 3 جنيهات 
البامية 22 جنيهًا

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:

الكانتلوب 6 جنيهات 
الجوافة 15 جنيها 
الرمان 12 جنيها 
البلح 10 جنيهات

كانت شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أكدت أن قطاع الخضراوات والفاكهة شهد العديد من الإنجازات خلال الـ6  أعوام الماضية، حيث إن معظم الأسعار عادت مرة أخرى لتنخفض خلال العامين الماضيين بنسبة تتراوح بين 30 و50٪ في معظم الأصناف.
 
وأشار حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، إلى أن قطاع الخضراوات والفاكهة شهد طفرة كبرى خلال الفترة الماضية يشهد بها العاملون بالقطاع، وذلك بعد أن عاد الإنتاج المصري مرة أخرى ليصبح الأفضل في أوروبا، وهو ما اتضح من خلال ارتفاع الصادرات المصرية من الخضراوات والفاكهة.
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