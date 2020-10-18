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مرأة

باللون الأسود.. إيمي طلعت زكريا تتألق في أحدث جلسة تصوير

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 08:49 ص
إيمي طلعت زكريا
إيمي طلعت زكريا
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نهى هجرس
نشرت إيمي طلعت زكريا، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة وجذابة تبرز جمالها.

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وأطلت إيمي طلعن زكريا، بجيب بيليسية بسيطة باللون الأسود، ومرتديه معها توب ناعم باللون الأسود ليبرز عن جمالها، وأنتعلت هاف بوت باللون الجملي ليتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت إيمي طلعت زكريا في المكياج على الألوان الناعمة، ووضعت نظارة شمسية جذابة تبرز جمالها، واختارت أحمر للشفاه باللون الأحمر الجذاب.

كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تبرز جمال ظهورها.

ووضعت مجموعة من الأكسسوارات الفضية حوال الرقبة، وساعة في اليد لأكمال ظهورها.

وكانت الفنانة ايمي طلعت زكريا،قد صرحت مؤخرا بأنها ستعود للعمل على تصوير الفيلم الروائي القصير الذي يسرد قصة حياة والدها الراحل، بعد انتهاء جائحة كورونا الذي كان سببا في توقف العمل.

وقالت إيمي، ببرنامج "چوليو وروميت" على قناة النهار، إن شقيقها "عمر" هو الشخصية الأمثل لتجسيد شخصية والدها في هذا الفيلم .

وبسؤالها عما إذا كان هناك فيلم أو مسلسل عن طلعت زكريا من يجسد شخصيته ، فقالت: "بابا كان شايف إن محمد عبدالرحمن توتا واخد من شخصيته، وكان شايفه الأقرب منه في أسلوبه الكوميدي".

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