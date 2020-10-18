لتصوير فيديو ساخر على تيك توك.. شاب يتسبب في جروح بالغة لكلابه.. فيديو

تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لشاب يعذب كلابه الأربعة بعد أن مزق أحدهم قطعة من القماش، وقام بتصويرهم ونشر المقطع عبر حسابه على تيك توك مما أثار غضب الرواد تجاهه .





حسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية ، فإن الشاب لديه كلبين كبار وآخران صغيران كان يضربهم على رؤسهم ويسألهم عن المتسبب في تمزيق قطعة قماش ملقاة على الأرض .





شاهد ما يقرب من 22 مليون ذلك المقطع ، و بلغت أعداد التعليقات حوالي 10 ملايين من رواد التواصل الاجتماعي المتابعين له الرافضين لما قام به من عمل مشين ضد الإنسانية فإن تلك الحيوانات غير عاقلة و يجب أن يعاملها برحمة و رفق .





استاء رواد التيك توك من الشاب لأنه كان يضرب الكلاب بعنف شديد ، مما ادى إلى إصابة أحد الكلاب بجروح في الرأس و الآخر نزف بسبب الضرب المبرح .







