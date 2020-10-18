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أخبار البلد

مايا مرسى: زيادة مقاعد السيدات في الشيوخ انتصار جديد للمرأة المصرية

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 10:23 ص
الدكتورة مايا مرسى
الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة
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أمل مجدى
قدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه الشكر  إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي  لزيادة نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ من خلال مضاعفة عدد مقاعد السيدات المعينات من  ١٠ إلى ٢٠ مقعدا وذلك ضمن ١٠٠ شخصية  أصدر الرئيس قرارًا بتعيينهم في المجلس.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ فخرها وامتنانها لهذا القرار الهام الذى يعد انتصارا جديدًا للمرأة المصرية يضاف إلى سجل مكتسباتها الحافل فى عهدها الذهبى بقيادة الرئيس السيسي  ، حيث يعتبر استكمالًا لنهج الإرادة السياسية في إنصاف المرأة المصرية ، وتأكيدًا على أهمية دور المرأة فى إثراء الحياة السياسية ، على الرغم من أن المادة (28) من قانون مجلس الشيوخ أشارت إلى أن نسبة المرأة في المعينين 10% على الأقل، إلا أن هذا القرار يؤكد حرص الرئيس  على دعم المرأة وتمكينها سياسيًا ، وثقته بقدراتها  .


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