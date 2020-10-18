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ثقافة

ملكة الغجر.. فيلم نمساوي بمكتبة الإسكندرية

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:52 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
يُقدِّم بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع المركز الثقافي النمساوي عرضًا مجانيًا للفيلم النمساوي "ملكة الغجر" 2019، للمخرج حسين تاباك، في تمام السابعة مساء الأربعاء 21 اكتوبر 2020.

تدور أحداث الفيلم حول قصة "إلي" ذات الأصول الرومانية والبالغة من العمر ثلاثين عامًا، والتي - من أجل إطعام عائلتها - تقرر أن تعمل في مجال الملاكمة بدلا من النظافة. وتحاول "إلي" أن تبدأ حياة جديدة في ألمانيا مع أطفالها وتكافح كأم وحيدة تعاني من ضيق ذات اليد وبلا أي مساندة من العائلة. 

وفي معاناتها من العنصرية والفقر تحاول الرومانية الشابة التنفيس عن غضبها في حلبة الملاكمة في النادي الليلي "ريتز" والذي بدأت العمل به كعاملة نظافة. وفجأة تأخذ حياتها منحى آخر حين يلاحظ "تانيه" صاحب النادي الليلي والملاكم السابق موهبتها الاستثنائية في الملاكمة ويبدأ في مساندتها في معركتها مع الحياة.

فيلم "ملكة الغجر" مدته 153 دقيقة، ناطق باللغة الألمانية، ومترجم إلى الإنجليزية.

ونظم مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية حفلًا لفرقة "الحضرة" للإنشاد الديني، بالقاعة الكبرى بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

جدير بالذكر أن "الحضرة" فرقة إنشاد ديني؛ تهدف إلى نقل تراث الحضرات الصوفية المصرية من المجالس والساحات إلى المسارح في صورة عروض فنية.

وتنقسم عروض الفرقة إلى قسمين، أولهما: إنشاد ديني لقصائد الحب الإلهي والمديح النبوي، وثانيهما: مجلس للذكر الجماعي يذكر فيه أعضاء المجموعة الله سبحانه وتعالى.

وكانت مكتبة الإسكندرية أعلنت عن استئناف نشاطها كاملًا في جميع القطاعات والأنشطة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 13 /9 /2020 وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقدمت مكتبة الإسكندرية عددًا من الفعاليات "عبر الإنترنت" خلال الفترة الماضية، شمل عددًا من المحاضرات الثقافية، والفعاليات الفنية، والجولات الحية من داخل متاحف ومعارض مكتبة الإسكندرية، وكانت تبث مباشرة على قناة المكتبة على موقع يوتيوب، بالإضافة إلى صفحاتها الرسمية على موقع فيسبوك.

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