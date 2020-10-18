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محافظات

شعراوي: التصالح في مخالفات البناء وتحسين مستوى النظافة على رأس أولوياتنا.. صور

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 02:57 م
شعراوي : التصالح
شعراوي : التصالح في مخالفات البناء وتحسين مستوي النظافة
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شمس يونس
عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع رؤساء المدن بمحافظة الأقصر بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ومحمد عبدالقادر حجازي نائب المحافظ ومحمد عبد الفتاح آدم السكرتير العام واللواء دكتور عماد أبوالعزايم سكرتير مساعد.

وخلال اللقاء أكد اللواء محمود شعراوي، أهمية الاستمرار في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق رضاهم عما تقوم به الادارة المحلية، وطالب شعراوي القيادات المحلية بالأقصر بابعاد ومحاسبة المقصرين من العاملين والموظفين وتحفيز المتميزين لتشجيعهم على التفاني في بالعمل.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن ملفات التصالح على بعض مخالفات البناء وتحسين مستوى النظافة والمخلفات على رأس أولوياتنا وتقييم العاملين بالمحليات. 

وشدد اللواء محمود شعراوي على أهمية متابعة رؤساء المدن لمنظومة التصالح والتسهيل والتيسير على المواطنين والتواصل الجيد معهم لحثهم على استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بمنظومة التصالح وسداد جدية التصالح بما يعود بالنفع على المواطن وتقنين مخالفات البناء التي يتم بمكن التصالح عليها.


كما طالب شعراوي بأهمية الحزم والحسم في مواجهة ومنع أي تعديات جديدة  على الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء، مضيفا: "لازم نشتغل علي مدار اليوم ونسمع مشاكل الناس ونتواجد معاها علشان نحصل على رضاهم عما نقوم به ونقدمه".

وطالب شعراوي رؤساء المدن بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب عَلِي جميع العاملين.. وتشجيعهم للعمل بروح الفريق والعمل الجماعي، مؤكدا أن الوزارة مستمرة في رفع كفاءة وتأهيل وتدريب العاملين بالإدارة المحلية وروساء المدن والأحياء والقيادات في مركز التنمية المحلية بسقارة والأكاديمية الوطنية للتدريب وبعض الجهات التدريبية الأخرى بالدولة بما يعود بالنفع في النهاية على المواطن، مطالبا القيادات بالمحافظة بالعمل على حسن إدارة الموارد المتاحة لديهم والاستغلال الأمثل لها.
شعراوي: التصالح في مخالفات البناء وتحسين مستوى النظافة على رأس أولوياتنا.. صور
شعراوي: التصالح في مخالفات البناء وتحسين مستوى النظافة على رأس أولوياتنا.. صور
شعراوي: التصالح في مخالفات البناء وتحسين مستوى النظافة على رأس أولوياتنا.. صور
شعراوي: التصالح في مخالفات البناء وتحسين مستوى النظافة على رأس أولوياتنا.. صور
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