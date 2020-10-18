رئيس جامعة القاهرة: تخصيص مستشفى الباطنة للعزل

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ان جامعة القاهرة مستعدة بشكل كبير فى حالة وجود موجة ثانية من فيروس كورونا.





وأوضح أن مستشفى الباطنة أصبح مستشفى وعزل، وعلى الرغم من تراجع أعداد المصابين إلا أنها مازالت مستمرة لاستقبال الحالات.





وأضاف " الخشت " أن أماكن العزل بمستشفى الفرنساوي جاهزة فى حال وجود مرحلة ثانية من فيروس كورونا بكافة امكانيتها وأجهزتها الطبية.





وفى نهاية كلمته أشاد رئيس جامعة القاهرة بمجهود الذى يقوم به أطباء القصر العينى، وأنهم لا يقلون خبرة عن أطباء منظمة الصحة العالمية .





كان الدكتور "الخشت" قد تحدث عن مستشفى طوارئ القصر العيني الجديدة في اجتماع مجلس الجامعة ، بالاشتراك مع مجالس شئون التعليم والطلاب ، والدراسات العليا والبحوث ، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ووكلائها ، وذلك لمناقشة العديد من الموضوعات الهامة قبل بدء العام الدراسي الجديد لدعم الجوانب الأكاديمية والصحية بالجامعة .





وجاء ذلك خلال تفقده صباح اليوم ، لمتابعة التجهيزات الاخيرة قبل افتتاح السيد الرئيس لها ، وجاء ذلك وسط إجراءات احترازية مشددة من قبل مستشفى القصر العينى .