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برلمان

مستقبل وطن يوجه رسالة إلى أعضائه مع انطلاق أعمال مجلس الشيوخ

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 04:14 م
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
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عبد الرحمن سرحان
تقدم حزب مستقبل وطن بخالص التهنئة للنواب الجدد أعضاء مجلس الشيوخ من قيادات وأعضاء الحزب، وكذا جميع ممثلى الشعب المصرى فى مجلس الشيوخ، متمنيا لهم كل التوفيق من أجل مصر .

وانطلقت اليوم أولى جلسات مجلس الشيوخ، برئاسة الفريق جلال هريدي، كونه أكبر الأعضاء سنا.

وأدى نواب مجلس الشيوخ اليمين الدستورية، وتنص المادة 104 من الدستور على أنه "يشترط أن يؤدى العضو أمام مجلس الشيوخ ، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

وتم انتخاب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيسًا لمجلس الشيوخ، بإجمال عدد أصوات 287 صوتا.

وبلغ إجمالي عدد الأصوات ٢٩٩ صوتا، منها 12 صوتا باطلا، فيما بلغ عدد الأصوات الصحيحة ٢٨٧ صوتا.

ولم يتقدم أي نائب آخر للترشح على منصب رئيس مجلس الشيوخ أمام النائب عبد الوهاب عبد الرازق.

يأتي ذلك إعمالا المادة 11 من اللائحة المؤقتة التي يعمل بها مجلس الشيوخ، والتي  تنص على أنه يشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين، كما تنص المادة 12 من اللائحة التي يعمل بها مجلس الشيوخ –مؤقتا- على: ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
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