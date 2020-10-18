السودان: مستعدون للتعاون مع الجنائية الدولية بشأن جرائم إقليم دارفور

استقبل رئيس الوزراء السوداني الدكتورعبد الله حمدوك، اليوم الأحد، وفد المحكمة الجنائية الدولية برئاسة المدعية العامة السيدة فاتو بنسوندا، وذلك بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس ووزير العدل الدكتور نصر الدين عبد الباري.





ووفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، تأتي زيارة وفد المحكمة الجنائية في إطار التنسيق والتعاون مع الحكومة السودانية بخصوص المتهمين الذين صدرت بحقهم أوامر قبض والتقدم الذي أحرزته في قضايا المواطنين السودانيين التي تنظر فيها المحكمة الخاصة باقليم دارفور.





وأكد حمدوك، التزام الحكومة بتحقيق العدالة كأحد شعارات ثورة ديسمبر المجيدة، وذلك ليس من الالتزامات الدولية فحسب، وإنما يأتي استجابةً للمطالبات الشعبية بإقامة العدالة وتنفيذ شعارات الثورة.





وأشار حمدوك إلى أن زيارة وفد المحكمة الجنائية تُعتبر شهادة على التغيير الذي تُحدثه عمليات الإصلاح الشامل في السودان الجديد.





فيما أعرب المجلس السيادي الانتقالي السوداني عن استعداده للتعاون مع الجنائية الدولية





من جانبه، أكد وفد المحكمة أن الجهات العدلية ستناقش التفاصيل المتعلقة بكيفية وسبل التعاون بين المحكمة الجنائية والجهات المختصة في السودان.