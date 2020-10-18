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أخبار العالم

قطع رأس معلم فرنسي أساء للنبي.. رابطة العالم الإسلامي: جريمة مروعة تمثل مرتكبها فقط

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 04:16 م
صدى البلد
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ميس رضا
أوضح الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن الحادث الإرهابي الذي وقع في باريس ونتج عنه قطع رأس معلم فرنسى في منطقة كونفلان سان أنورين جريمة مروعة، لا تُمثل سوى النزعة الإرهابية الشريرة لفاعلها.


وأكد الشيخ العيسى أن ممارسات العنف والإرهاب مُجَرَّمةٌ في كافة الشرائع السماوية ومصنفة في أعلى درجات الاعتداء الجنائي.


ودعا العيسى إلى أهمية تضافر الجهود لملاحقة الإرهاب واستئصال شره، ومن ذلك هزيمة أيديلوجيته الفكرية المتطرفة المحفزة على جرائمه، مؤكدًا ثقته بأن الفعاليات الفرنسية بتنوعها الذي شكَّل قوتها ووحدتها ستواصل جهودها للقضاء على كافة أشكال العنف والإرهاب مع تأكيدها الفاعل والقوي على وحدة الشعب الفرنسي ووقوفه صفًا واحدًا ضد تلك الفضائع الوحشية وضد أي أسلوب يحاول المساس بأمنه واستقراره.
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