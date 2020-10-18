مع دخول فصل الشتاء.. نصائح سعودية مهمة للوقاية من كورونا





أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالهادي أن هناك 5 أمور إذا تمسكنا بها بعون الله سنكون في مأمن صحي.





وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الدوري الذي عقد اليوم إن هذه الأمور هي:

1- لبس الكمامة

2- ترك مسافة آمنة

3- غسل اليدين باستمرار

4- التقيد بالبروتوكولات المعتمدة

5- إجراء الفحص عند مخالطة مصاب أو الشعور بأي أعراض.





وأضاف العبدالعالي أن عدم تقيد المجتمعات بالإجراءات الاحترازية يؤدي إلى عودة انتشار الوباء، مشيرًا إلى أن حفظ الله سبحانه ثم تقيد المجتمعات بالاشتراطات، هما من سيكفلان حماية المجتمعات من أية موجات جديدة.





وكانت وزارة الصحة قد كشفت في وقت سابق عن توزيع حالات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (373) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (325583) حالة.





ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (8479) حالة من بينها (825) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.



