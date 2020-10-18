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تعليم

بعد فتح باب التقديم | تفاصيل كاملة عن أول مدرسة للفنون في مصر

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 05:44 م
العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع وزارة الثقافة - أكاديمية الفنون، فتح باب التقدم للطلاب من جميع المحافظات للالتحاق بمدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، وذلك فى الفترة من 18 أكتوبر حتى  27 أكتوبر 2020، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم والفني http://emis.gov.eg 

وتعد هذه المدرسة أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية في مصر متخصصة بمجال تكنولوجيا الحرف والفنيات والمهارات التقنية للصناعات الثقافية في كافة مجالات الفنون.

وفي هذا التقرير ينشر موقع "صدى البلد"، كل ما تريد معرفته عن مناهج المدرسة وأقسامها وضوابط التقديم فيها والمستندات المطلوبة للتقديم:

يتكون المنهج الدراسي بالمدرسة من 3 مكونات أساسية 
العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية في مجال التخصص، التدريب العملي داخل المؤسسات والمنشآت التابعة لوزارة الثقافة وأكاديمية الفنون.

المميزات التي يحصل عليها طلاب المدرسة
شهادة مصرية معتمدة دوليا، والتدريب العملي أثناء فترة الدراسة في جهات الإنتاج الثقافي والفني بوزارة الثقافة وبلاتوهات وقاعات ودور عرض أكاديمية الفنون، إضافةً إلى فرص التعيين المتاحة بعد التخرج في جهات الإنتاج الثقافي والفني بوزارة الثقافة وبلاتوهات وقاعات ودور عرض أكاديمية الفنون.. وسيحصل الطالب على مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

أما عن تخصص المدرسة فهو تكنولوجيا الحرف والفنيات والمهارات التقنية للصناعات الثقافية في كافة مجالات الفنون.

الأقسام الدراسية المتاحة في المدرسة :
- تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة الإضاءة 
- تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة الصوت
-تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة التصوير 
-تكنولوجيا الخدع والمؤثرات الفنية
- تكنولوجيا مايكياج وتنكر وأقنعة 
-تكنولوجيا تصنيع وتحريك ديكور العروض الفنية
-تكنولوجيا صناعة وتحريك الدمى والعرائس 
-تكنولوجيا صناعة وتركيب وإصلاح الالات الموسيقية
-تكنولوجيا تفصيل ملابس وأزياء وأحذية العروض الفنية
-تكنولوجيا إدارة خشبة المسرح
-تكنولوجيا الحرف اليدوية والمنتجات الورقية

وتتمثل شروط التقديم في :
أن يكون الطالب حاصلا على شهادة اتمام المرحلة الاعدادية دون التقيد بمجموع مجدد ، ويقبل الطلبات من البنين و البنات من جميع محافظات الجمهورية ، وألا يزيد السن عن 18 عاما في اول أكتوبر 2020.

وللقبول يشترط أن يجتاز المتقدم اختبارات القبول والمقابلة الشخصية والكشف الطبي .

المستندات والاوراق المطلوبة للتقديم في المدرسة :
صورة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) لعام 2019/2020 ، وصورة شهادة الميلاد ، وصورة بطاقة ولي الأمر ، وصورة شخصية حديثة للطالب المتقدم .

ويتم التقديم من خلال سحب ملف التقدم لاختبارات القبول من أكاديمية الفنون بالهرم .

ومن المقرر أن يتم تحديد موعد لـ اختبارات القبول للمتقدمين حسب الجدول المعلن داخل مقر المدرسة بأكاديمية الفنون.

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