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رياضة

ريمونتادا.. وست هام يفرض التعادل على توتنهام 3-3 في البريميرليج.. فيديو

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 07:32 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
فرض وست هام يونايتد التعادل على مضيفه توتنهام بثلاثة أهداف لمثلها في الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإنجليزي.


افتتح سون التسجيل لفريق توتنهام في الدقيقة الثانية بعد تلقيه كرة رائعة من هاري كين، والذي أحرز الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة الثامنة بتمريرة من سون.


وفي الدقيقة 16، سجل هاري كين ثاني أهدافه والهدف الثالث لتوتنهام برأسية رائعة، لينتهي الشوط الأول بتقدم السبيرز بثلاثية نظيفة.


وفي الشوط الثاني، انقلب الحال تمامًا، حيث استطاع بالبوينا تسجيل الهدف الأول لـ وست هام في الدقيقة 82، أعقبه دافنسون سانشيز بالهدف الثاني في الدقيقة 85 بالخطأ في مرمى فريقه.


وفي الدقيقة 94 والأخيرة من المباراة، سجل لانزيني الهدف الثالث لوست هام، لتنتهي المباراة بالتعادل.


وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد توتنهام للنقطة الثامنة في المركز السادس، ورصيد وست هام لـ 7 نقاط في المركز الثامن.
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