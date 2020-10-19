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أخبار البلد

للمرة الأولى في مصر.. إطلاق خدمات متكاملة لمراسم الجنازة

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 12:45 ص
صدى البلد
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احمد عبد القوى
لأول مرة في مصر، تطلق شركة  SOKNAخدمات مراسم الجنازة، وذلك بهدف توفير الخبرات المحترفة التي تتكفل بكافة اللوجستيات خلال الفترة العصيبة التي نمر بها عند فقدان عزيز لدينا.

تهدف SOKNA كشركة مصرية إلى تغيير مفهوم خدمات الجنازات في مصر، وتتعامل بشكل محترف مع كافة مراسم الجنازات بشكل متكامل وتسعى إلى تقديم خدمة متكاملة تغطي جميع مراحل تكريم المتوفى

ويتضمن ذلك على سبيل المثال لا الحصر؛ إنهاء إجراءات تصريح الدفن والإجراءات الرسمية، والغُسل وتجهيز الجثمان، وتحضير المقابر والمدافن، والنقل، وحجز قاعات العزاء والتأبين، ونشر النعي في الجرائد والوسائل الرقمية، وتوزيع هِبات الصدقة على روح المتوفي،  والعديد من خدمات الدعم ما بعد الوفاة.

وقال أحمد جاب الله، مؤسس ورئيس مجلس إدارة SOKNA

"يجب أن نخفف المجهود والعبء النفسي على من فقدوا شخص عزيز ليحظوا بفرصة كاملة للحداد على المتوفى دون تحمل أعباء الإجراءات الورقية والإدارية أو حتى التعرض لضغوط جسدية مرهقة". وأضاف: "ولذلك أسسنا SOKNA كي تمنح الأفراد مساحة لوداع الأحباء بدلًا من إتمام الإجراءات المرهقة، وأن يكرموا أرواح الراحلين وأسرهم عبر تحملنا العبء اللوجيستي بالنيابة عنهم ولو جزئيًا أثناء تلك اللحظات الصعبة".

منذ عام ٢٠١٣، أجرى مؤسس SOKNA أبحاثًا موسعة وميدانية، سواء محليًا أو دوليًا، حول تحسين خدمات مراسم الدفن والجنازات. نجحت الشركة حتى الآن في إتمام أكثر من  340جنازة ومراسم دفن منذ بدء أعمالها في مارس 2019، وقامت بتوقيع بروتوكولات تعاون مع 10 مستشفيات خاصة في مصر. توظف الشركة مغسلين ومتعهدي دفن بخبرة لا تقل عن 15عامًا كي ينقلوا خبراتهم ومعرفتهم وإمكانياتهم المهنية للآخرين.

وقال أحمد زهران، أحد عملاء SOKNA: "فقدان عزيز في مصر عادةً ما يزداد صعوبة بسبب أعباء الإجراءات وتفاصيل الدفن. في تلك اللحظات نكون في حاجة ماسة لنبقى فقط مع أحبائنا، إنها لحظاتنا الأخيرة معهم" وأضاف: "لقد غيرت SOKNA كل ذلك، وأنا في غاية الامتنان لفريق SOKNA على الفارق الكبير ودورهم العظيم معي خلال هذه الفترة العصيبة".

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