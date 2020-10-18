ليس بروتينا فقط.. البيتزا الصحية لنظام الكيتو

لتحضير العجينة

- 2 بيضة كبيرة

- 2 ملعقة كبيرة جبن بارميزان

- 1 ملعقة كبيرة مسحوق قشور السيليوم

- 1/2 ملعقة صغيرة توابل إيطالية

- ملح حسب الرغبة

- 2 ملعقة صغيرة زيت قلي

الاضافات

- جبنة موزاريلا

- 3 ملاعق كبيرة صلصة طماطم

- 1 ملعقة كبيرة أوراق ريحان مفرومة طازجة

الطريقة:

* تخلط جميع مكونات القشرة معًا وتخلط لمدة 30 ثانية ، حتى تصبح عجينة متساوية.

* يُسكب المعجون على مقلاة مدهونة بالزيت ويُطهى على نار متوسطة عالية حتى تتحول الحواف إلى اللون البني.

* الآن أضيفي صلصة الطماطم ووزعيها بالتساوي على جانب واحد من القشرة وهي لا تزال في المقلاة.

* أضف الجبن أيضا.

* الآن قم بطهيها حتى تذوب الجبن. أصبحت البيتزا الآن جاهزة تقريبًا.

* زينها بأوراق الريحان أو أي طبقة أخرى من اختيارك.

* قطع شرائح رفيعة والاستمتاع بالوجبة.