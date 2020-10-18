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مرأة

ليس بروتينا فقط.. البيتزا الصحية لنظام الكيتو

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 09:05 م
صدى البلد
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ريهام قدري

الكيتو دايت هي الموضة هذه الأيام ، وإذا كنت تبحث عن جعلها ممتعة أثناء اتباع نظام غذائي ، اصنع بيتزا وامنح جسمك مايريده وتذوق المعجمات من جديد .

أشياء ستحتاج إليها لبيتزا  الكيتو وفقا ل indianexpress

لتحضير العجينة
- 2 بيضة كبيرة
- 2 ملعقة كبيرة جبن بارميزان
- 1 ملعقة كبيرة مسحوق قشور السيليوم
- 1/2 ملعقة صغيرة توابل إيطالية
- ملح حسب الرغبة
- 2 ملعقة صغيرة زيت قلي


الاضافات
- جبنة موزاريلا
- 3 ملاعق كبيرة صلصة طماطم
- 1 ملعقة كبيرة أوراق ريحان مفرومة طازجة

الطريقة:
* تخلط جميع مكونات القشرة معًا وتخلط لمدة 30 ثانية ، حتى تصبح عجينة متساوية.
* يُسكب المعجون على مقلاة مدهونة بالزيت ويُطهى على نار متوسطة عالية حتى تتحول الحواف إلى اللون البني.
* الآن أضيفي صلصة الطماطم ووزعيها بالتساوي على جانب واحد من القشرة وهي لا تزال في المقلاة.
* أضف الجبن أيضا.
* الآن قم بطهيها حتى تذوب الجبن. أصبحت البيتزا الآن جاهزة تقريبًا.
* زينها بأوراق الريحان أو أي طبقة أخرى من اختيارك.
* قطع شرائح رفيعة والاستمتاع بالوجبة.
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