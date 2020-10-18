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رياضة

البنك الأهلي يعلن عن مدربه الجديد في مؤتمر صحفي غدا

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 08:50 م
أشرف نصار
أشرف نصار
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كتب: رباب الهوارى
حدد نادي البنك الأهلي، موعد الإعلان عن تفاصيل اختيار المدير الفني الجديد لفريق الكرة، الذي يأتي خلفًا لعيد مرازيق غدا من خلال مؤتمر صحفي .

وكان عيد مرازيق قد تقدم باستقالته من تدريب الفريق عقب خطف بطاقة الصعود للدورى الممتاز من بوابة مجموعة الصعيد .

ووفقًا للمركز الإعلامي لنادي البنك الأهلي فسيتم الإعلان عن تفاصيل إختيار المدير الفني الجديد للفريق الأول في مؤتمر صحفي غدا الأثنين ، وذلك عقب الصعود للدورى الممتاز.

وسيعقد اللواء أشرف نصار رئيس النادي مؤتمرا صحفيا غدا الأثنين في الواحدة ظهرا بالعجوزة ، بحضور مسئولي مجلس إدارة نادي البنك الأهلي ، للإعلان عن تفاصيل اختيار المدير الفنى الجديد للفريق الأول .
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