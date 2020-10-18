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رياضة

الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ: إقامة الجمعية العمومية ونهائي كأس العالم للأندية في شرم الشيخ

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 09:05 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي
قال سامح الشاذلى رئيس الاتحادين المصرى والعربى للغوص والانقاذ وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولى للغوص ان  الاتحاد المصرى للغوص والانقاذ حصل على ثقة الاتحاد الدولى للغوص CMAS وتم اختيار مصر لتنظيم الجمعية العمومية للاتحاد الدولى للغوص CMAS بشرم الشيخ خلال الفترة من 2-6 يونية 2021.

وأضاف الشاذلي أنه تم تكليف مصر بتنظيم نهائى كأس العالم للأندية للسباحة بالزعانف بشرم الشيخ خلال الفترة من 27-31 أكتوبر 2021.

وعلى صعيد آخر تعقد الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للغوص والانقاذ يوم الجمعة الموافق 30/10/2020 بمقر الاتحاد باستاد القاهرة الدولى.
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