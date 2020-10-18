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توك شو

بعد تألق الشناوي.. أحمد موسي: سد عالي جديد للأهلي ومنتخب مصر

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 09:04 م
محمد الشناوي حارس
محمد الشناوي حارس الاهلي
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حمزة شعيب
علق الإعلامي أحمد موسى، على فوز النادي الأهلي على فريق الوداد المغربي بهدفين مقابل لاشيء في المباراة التي جمعتهما مساء السبت في المغرب في نصف نهائي أبطال أفريقيا.

وقال موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأهلي لعب مباراة بالأمس وكأنه يلعب في القاهرة، مردفا"الأهلي كان ما شاء الله والمدرب الجديد عامل شغل عالي".

ووجه موسى التحية لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، قائلا:  “إنسان متواضع ولا يخرج منه العيبة والتاسعة على أيدك يا بيبو متسائلا : حد يزعل بيبو؟”.

وأردف:" الخطيب كان وشه حلو على الاهلي في المبارة والحمدلله بدل الهدف جبنا اتنين وان شاء الله التاسعة تيجي على أيد الخطيب".

وأكمل موسي:" موسيماني مدرب الفريق وكل اللاعببن كانوا على قدر المسئولية وحققوا نتيجة جيدة للغاية".


واستطرد موسى، لياقة الأهلي كانت جيدة وكان بإمكانه أن يلعب شوط أو اثنين آخرين، وكان بالإمكان أن ينهي الأهلي المباراة بخمس أهداف في شباك منافسه الوداد المغربي.

وأكد موسى على أن الشناوي سيكون سد عال جديد للنادي الأهلي ومنتخب مصر، مردفا:"عصام الشوالي كان بيندب وكان ناقص ينزل يلعب مع الوداد".

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