حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 10/19 /2020.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

يهتم كثير من الأشخاص بمتابعة الأبراج، وبالأخص أخبار حظك اليوم، لذا إليك أبرز توقعات الأبراج ليوم الأثنين 19-10-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، وفقا لموقع "بولد سكاي" الهندي.
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الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يدفعك لاقتحام الحياة بجرأة وروح مبادرة وثقة.
عاطفيا: رغم الضغوط والخلافات والأحداث غيرالمتوقعة قد تعيش اليوم مغامرة أو تجربة تلهمك.
الثور
من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا واجتماعيا: تراجع أورانوس في برجك قد يدفعك لمراجعة نفسك وخبراتك ورؤيتك للأمور وللأشخاص ويساعدك الفلك على الاقتراب بود ممن تحب.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يساعدك على إدارة أموالك وتخطط لبعيد.
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك يدفعك للبحث عن الصحبة الصالحة، فقط انتبه لأنك قد تبالغ في طلبك للمثالية.
مهنيا وماليا: ادرس جيدا خطواتك إذا كنت مقدما على شراكة ولا ترتبط بعقود إلا بعد استيفاء المعلومات اللازمة.
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا وعائليا: القمر في منزلك السادس وإذا كلفت بأداء مهمة، ستنجزها على أكمل وجه.
اجتماعيا وعاطفيا: يمدك الفلك بالحماس ويجعلك اليوم مميزا وقد تلتقي اليوم بمن يقدر جهودك وشخصك.
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
اجتماعيا وعاطفيا: القمر بمنزل الحب يجعلك ساحرا وتحصل على الاهتمام بك وتسن قوانينك بذكاء.
مهنيا وعائليا: لديك قدرة على الخلق والابتكار، فلتحسن توظيفها.
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا واجتماعيا: تجد اليوم أن لديك رغبة في الاستقلال ويمنحك ذلك إصرارا قد يصل إلى حد العناد كثيرا.. انتبه ولا تبالغ في عنادك.
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وعليك بحماية نفسك من بعض الأقارب الفضوليين والمتدخلين في شئونك الخاصة.
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا وعائليا: الشمس في برجك تدفعك لمشاركة من تحب بأفكار مثيرة وتبدو مقنعا.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يجعل ذهنك متقدا ويساعدك على التوسع واتخاذ قرارات حكيمة.
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني يدفعك اليوم للاجتهاد في إدارة نفقاتك وأمورك المهنية، فقط راجع جيدا خطواتك تفاديا للوقوع في أخطاء.
عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش، تستطيع أن تقترب وتتواصل وتعالج مشاكل معلقة إذا حافظت على اللباقة.
القوس
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يجعلك تتميز بديناميكية ويقظة ذهنية وتؤثر فيمن حولك.
عائليا وعاطفيا: رغم الضغوط.. تتمكن من فرض إرادتك ورغباتك بذكاء وتلفت إليك الأنظار وتفتن الجنس الآخر!
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك لتحليل المواقف بدقة وينصحك الفلك بالعمل خلف الستار، وقد تكون بحاجة للهدوء والانعزال قليلا.
عاطفيا: اليوم قد تميل لعدم إظهار مشاعرك.. حاول أن تعطي مزيدا من الاهتمام لمن تحب.
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يساعدك أن تحصل على الدعم بسهولة، وتتواصل جيدا مع من حولك وتتوطد صداقات.
عاطفيا: تبدو أكثر تحررا وأكثر قدرة على إيجاد حلول لمشكلة عاطفية عالقة.
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس وقد تشعر اليوم أنك مكبل الحركة، فابحث عن حافز.
عاطفيا وعائليا: قاوم ميلك للعناد والشك.. فالأمر قد يتطلب منك استعدادا للتنازل والتساهل ولا تفقد أعصابك أمام المستجدات.