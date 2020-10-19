حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 10/19 /2020.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

اقرأ إيضا..

عاطفيا: رغم الضغوط والخلافات والأحداث غيرالمتوقعة قد تعيش اليوم مغامرة أو تجربة تلهمك.

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يساعدك على إدارة أموالك وتخطط لبعيد.

عاطفيا واجتماعيا: تراجع أورانوس في برجك قد يدفعك لمراجعة نفسك وخبراتك ورؤيتك للأمور وللأشخاص ويساعدك الفلك على الاقتراب بود ممن تحب.

مهنيا وماليا: ادرس جيدا خطواتك إذا كنت مقدما على شراكة ولا ترتبط بعقود إلا بعد استيفاء المعلومات اللازمة.

عاطفيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك يدفعك للبحث عن الصحبة الصالحة، فقط انتبه لأنك قد تبالغ في طلبك للمثالية.

اجتماعيا وعاطفيا: يمدك الفلك بالحماس ويجعلك اليوم مميزا وقد تلتقي اليوم بمن يقدر جهودك وشخصك.

مهنيا وعائليا: القمر في منزلك السادس وإذا كلفت بأداء مهمة، ستنجزها على أكمل وجه.

العذراء

من 23/8 إلى 22/9

مهنيا واجتماعيا: تجد اليوم أن لديك رغبة في الاستقلال ويمنحك ذلك إصرارا قد يصل إلى حد العناد كثيرا.. انتبه ولا تبالغ في عنادك.

عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وعليك بحماية نفسك من بعض الأقارب الفضوليين والمتدخلين في شئونك الخاصة.