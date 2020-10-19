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مرأة

انتبه إليها مبكرا.. علامات مبكرة لـ حصوات الكلى

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 03:00 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

حصوات الكلى من أهم المشاكل الصحية التي يعاني منها البعض ويكتشفونها عن طريق الصدفة وهناك أسباب عديدة لحصوات الكلى، خصوصا أنه لا يوجد سبب محدد لتكوين حصوات الكلى، وقد يختلف باختلاف عوامل الخدمة و إذا كان لديك بالفعل حصوات في الكلى مرة واحدة، فإن فرص الحصول عليها مرة أخرى مرتفعة للغاية

 
وفقا لموقع بولد سكاى الهندى قد يؤدي نقص كمية كافية من الماء في الجسم إلى زيادة خطر الإصابة بمضاعفات في الكلى، يؤدي نقص الماء في الجسم إلى تركيز البول وزيادة كمية المعادن فيه، والتي تشكل حجرًا بعد فترة من الوقت وقد يزيد تناول الأطعمة الغنية بالبروتين والصوديوم والسكر بانتظام من خطر الإصابة ببعض أنواع حصوات الكلى.

فيما يلي أعراض الإصابة بحصوات الكلى يمكن أن يكون هناك أسباب أخرى تؤدي إلى شعور بالألم في الظهر أو البطن، ولكن يوصف الألم الناجم عن حصى الكلى على أنه إحدى أكثر التجارب المؤلمة التي يمكن للمرء أن يتخيلها.

إذا لاحظت أنك تعاني من ألم حاد أو حارق أثناء التبول، فقد تكون هذه علامة أخرى على أنه لديك حصوات بالكلى وجسمك يحاول يمررها إلى المسالك البولية أثناء التبول، فعليك مراجعة الطبيب و التبول باستمرار عرض يتقاسم فيه إما حصاوي الكلى أو التهابات في المسالك البولية.
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أعراض حصوات الكلى وعلامات الإصابة بها

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