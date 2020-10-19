انتبه إليها مبكرا.. علامات مبكرة لـ حصوات الكلى

هناك

أسباب عديدة لحصوات الكلى، خصوصا أنه لا يوجد سبب محدد لتكوين حصوات الكلى، وقد يختلف باختلاف عوامل الخدمة و

من أهم المشاكل الصحية التي يعاني منها البعض ويكتشفونها عن طريق الصدفة وإذا كان لديك بالفعل حصوات في الكلى مرة واحدة، فإن فرص الحصول عليها مرة أخرى مرتفعة للغاية