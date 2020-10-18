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رياضة

بعد إحرازه هدف التقدم للزمالك.. بن شرقي يتصدر تويتر

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 10:37 م
صدى البلد
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رنا اشرف
تصدر لاعب نادي الزمالك أشرف بن شرقي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب إحرازه هدف تقدم الزمالك أمام الرجاء البيضاوي.

وجاء هدف الزمالك فى الدقيقة 18، عن طريق أشرف بن شرقي بعد عرضية رائعة من زيزو فقفز نحوها وسددها برأسية قوية لتسكن الشباك في المباراة التي تجمع نادي الزمالك أمام نادي الرجاء البيضاوي ضمن منافسات دور نص النهائي لدوري ابطال افريقيا.



انتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك على الرجاء البيضاوي بهدف دون رد فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب محمد الخامس فى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وبدأ الفريقان بالهدوء فى التمريرات وسط الملعب واغلق الزمالك جميع المساحات التي يمتاز بها الرجاء المغربي من ناحية الأطراف.

وباغت أشرف بن شرقي، مرمى الرجاء بتسديدة قوية ليتمكن حارس المغربي من صدها بسهولة فى الدقيقة 10.

وجاء هدف أشرف بن شرقي فى الدقيقة 18، عن طريق اشرف بن شرقي بعد عرضية رائعه من زيزو ليقفز علي اثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك .

ورد الرجاء البيضاوي علي هدف اشرف بن شرقي بتسديدة قوية علي مرمي محمد ابو جيل لكن تخرج اعلي مرمي الزمالك فى الدقيقة 20 .

وفي الدقيقة 35 نفذ الزمالك ضربة ثابتة عن طريق زيزو داخل منطقة الجزاء قابلها مصطفى محمد بضربة رأس لكن كرته جاءت في منتصف المرمى تصدى لها حارس الرجاء.

وواصل الرجاء البيضاوي الهجوم من مرتدة تصل عند بن مالانجو يسددها أرضية من على حدود منطقة جزاء الزمالك تمر على يسار ابوجبل الى خارج الملعب فى الدقيقة 37 .

أنقذ ابوجبل كرة خطيرة بعد عرضية داخل منطقة الجزاء ورأسية من سفيان رحيمي لاعب الرجاء على يسار ابوجبل الذي يتألق ويتصدى لها باطراف أصابعه وتخرج الى ركنية للرجاء فى الدقيقة 42 .

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