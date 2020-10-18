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الباز يكشف إقامة الإخوان عزاء في دار مناسبات.. والأوقاف تعلق: لا يتبعنا.. شاهد

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:29 م
صدى البلد
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إسراء صبري

قال الإعلامي محمد الباز،إنه تم فتح دار الأرقم التي تتبع بعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بشكل كامل، لإقامة عزاء كبير، بالمخالفة  لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وفيما يخص الواقعة، جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن دار المناسبات مفصولة عن المسجد، وبينهما 100 متر، كما ان دار المناسبات تتبع الجمعية، مشدد على أنه لا يوجد أي علاقة بين المسجد والجمعية.

وشدد خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن دور المناسبات مغلقة، وفتح هذه الدار مخالفة لقرار مجلس الوزارء و يتحملها الجمعية ووزارة التضامن وليس الأوقاف.

وتوجه الباز بالدعوة إلى وزارة التضامن من أجل البت في هذة الواقعة.

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