سميرة عبد العزيز تكشف أول رد فعل بعد تعيينها في مجلس الشيوخ.. فيديو

قالت الفنانة سميرة عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ ، إن عند الاتصال بي وتبليغي انني اصبحت عضوة في مجلس الشيوخ لم اصدق وقلت لهم "مش أنا " ولم اكن اتصور ذلك وطلبوا مني الحضور .





وأضافت عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج رأي عام المذاع على قناة تن، ان جميع المتواجدين في مجلس الشيوخ الحالي على درجة كبيرة من الثقافة وهذا اسعدني جدا واليوم قمنا بالتعرف على بعضنا البعض مؤكدة أن هذا المجلس يقوم بفلترة ما يحدث بمجلس النواب .





واوضحت عبد العزيز ، انه من الضروري في الفن أن نعمل على إنتاج الحكومة مرة أخرى وتعود مدينة السينما للإنتاج وهذا لانهم لديهم لجان على ثقافة عالية بالوعي الإعلامي ويقومون باختيار المواضيع المناسبة للشعب. أنعلىإنتاجأخرىالسينماللإنتاجعلىالإعلاميباختيار





وتابعت: أن القطاع الخاص في السينماء هو عبارة عن تجار ولا يهمهم المصلحة ولا الرسالة وما يهمهم في المقام الاول هو الحصول على المال.