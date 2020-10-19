بعد فقدان ساقها.. مريضة سرطان تتحدى إعاقتها وتصبح عارضة أزياء

على الرغم من فقدان ساقها اليمنى جراء إصابتها بنوع نادر من السرطان ، إلا أن فتاة في الرابعة والعشرين من عمرها رفضت الاستسلام لمرضها أو لإعاقتها واستطاعت في غضون فترة وجيزة أن تحصل على وظيفة عارضة أزياء، وأكدت أنها أصبحت الآن أكثر ثقة في نفسها من أي وقت مضى.





وكانت "برناديت هاجانز"، وهي من أيرلندا الشمالية بالمملكة المتحدة، قد اكتشفت إصابتها بنوع من السرطان يُعرف باسم " الساركوما الزليلية " في شهر أغسطس لعام 2018، وأخبرها الأطباء بأنه لابد من بتر ساقها في الوقت الذي كانت فيه ما تزال في الثانية والعشرين من عمرها.









ولم تمر سوى فترة وجيزة على فقدانها لساقها، حتى تواصلت مع وكالة لعارضات الأزياء اللاتي يعانين من إعاقات، وبعد أسبوعين أبرمت عقدًا مع شركة تمتلك سلسلة متاجر متخصصة في بيع الملابس في المملكة المتحدة، كما عملت كعارضة مع شركة بريطانية أخرى متخصصة في بيع الأحذية والإكسسوارات الفاخرة.





وتحدثت "برناديت" عن تجربتها في تصريحات لصحيفة "Sunday Mirror" البريطانية، وأوضحت أنها لم تشعر بالخوف حيال بتر ساقها، مضيفة أنها تشعر وكأنها أخيرًا قد "وجدت صوتها" بعد فقدانها لساقها؛ وأكدت أنها في السابق كانت خجولة، لكنها الآن تشعر بأنها أكثر ثقة في نفسها.





وبالنسبة إلى تفاصيل تشخيص إصابتها بالسرطان، أشارت إلى أنها بدأت تعاني من آلام في ساقها في عام 2017، وزاد حدة الألم سوءًا لدرجة أنه أثر على قدرتها على السير وحتى النوم، لذا قررت استشارة طبيب ، الذي أخبرها في البداية أنه لا داع للقلق بشأن الكتلة الموجودة في ساقها، لكن مع تورمها أكثر تزايد قلقها وسعت لاستشارة أطباء آخرين.





وفي شهر أغسطس لعام 2018، اكتشفت إصابتها بالسرطان وأكد لها الأطباء أن حالتها خطيرة وتستدعي إجراء جراحة لبتر ساقها، وبالفعل خضعت للعملية الجراحية بعد أن أبلغت عائلتها بالخبر المؤلم، وظلت في المستشفى لمدة 10 أيام قبل أن تعود لمنزلها لتعلم كيفية السير مجددًا على مدار 3 أشهر.









وبدأت مسيرتها المهنية كعارضة أزياء بعد أن لاحظت صورة لعارضة أزياء تعاني من متلازمة داون، حيث تواصلت مع وكالة عارضات الأزياء في أعقاب ذلك وانطلقت في رحلتها في هذا المجال.



