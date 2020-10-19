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أخبار العالم

تويتر يحذف تغريدة جديدة لمسئول أمريكي بسبب كورونا

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 03:13 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعلن موقع تويتر حذف تغريدة من أحد أعضاء فريق عمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فيروس كورونا المستجد لخرقه سياسة شبكة التواصل الاجتماعي بشأن المعلومات المضللة حول الفيروس. 

وقال سكوت أطلس في تغريدته: "الأقنعة تعمل؟ لا" متبوعة بعدة مشاركات تشكك في فعالية الأقنعة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وصرح موقع تويتر إلى صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن تغريدة أطلس "تنتهك سياسة المعلومات المضللة الخاصة بكورونا" والتي "تحظر مشاركة محتوى خاطئ أو مضلل يتعلق بفيروس كورونا والذي قد يؤدي إلى ضرر". 

وقام موقع Twitter بالإبلاغ عن أو إزالة العديد من التغريدات المتعلقة بالوباء والتصويت، بما في ذلك مشاركات الرئيس ترامب، مع اقتراب يوم الانتخابات.
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