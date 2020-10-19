AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

لمناقشة تحديات البحث العلمي.. نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا يجتمع بأعضاء الهيئة المعاونة

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 03:01 م
أثناء الاجتماع
أثناء الاجتماع
Advertisements
احمد علي
عقد الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، اجتماعا اليوم الاثنين،مع عدد من أعضاء الهيئة المعاونة بالكليات العملية بمشاركة ممثلين عن كليات الطب والصيدلة والعلوم وطب الأسنان.


وأشار الدكتور كمال عكاشة، إلى أن الاجتماع يهدف إلى التواصل مع أعضاء الهيئة المعاونة ومناقشة أهم المشكلات التي تواجههم في البحث العلمي باعتباره قاطرة التنمية ولأهميته في الارتقاء بمستقبل وطننا. 

ووجه نائب رئيس الجامعة، أعضاء الهيئة المعاونة بأهمية إنشاء مجموعات بحثية وقطاعات بحثية، كما شجعهم على ضرورة  الاشتراك في المشروعات البحثية للارتقاء بمنظومة البحث العلمي والارتقاء بترتيب جامعة طنطا في التصنيفات الدولية.

شارك في الاجتماع الدكتور محمد الشنشوري أستاذ طب الأطفال بكلية الطب ومدير مركز المشروعات، والدكتور محمد لبيب سالم أستاذ علم المناعة بكلية العلوم، والدكتور محمد عطية أستاذ الباثولوجيا الاكلينيكية بكلية الطب، والدكتوره دينا عبد الهادي مدير البوابة الإلكترونية ووحدة التصنيف الدولي.
لمناقشة تحديات البحث العلمي.. نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا يجتمع بأعضاء الهيئة المعاونة
لمناقشة تحديات البحث العلمي.. نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا يجتمع بأعضاء الهيئة المعاونة
لمناقشة تحديات البحث العلمي.. نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا يجتمع بأعضاء الهيئة المعاونة
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تدشين أول منصة إلكترونية للطب النفسي بجامعة طنطا

جامعة طنطا تفوز بمشروع "إيراسموس" بتمويل أوروبى لخدمة التنمية الشاملة

جامعة طنطا: تمويل مشروع بحثي يرصد التسلسل الجيني لفيروس كورونا فى مصر

في مجالي الطب والعلوم.. جامعة طنطا تحصد 4 من جوائز الدولة التشجيعية

ترشيحاتنا

صندوق النقد: مصر الوحيدة مَن ستحقق نموا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

معملش شغل بلدي.. ميدو يعلق على أداء أبوجبل أمام الرجاء المغربي

تونس تفرض حظر تجوال كلي بسبب كورونا

فيديو جراف.. 4 أشخاص يعتدون جنسيا على سيدة أمام زوجها

مش هنسكت على الظلم التحكيمي.. أول تعليق من الرجاء بعد الهزيمة أمام الزمالك

لأول مرة.. هبوط طائرة إماراتية لتل أبيب والطاقم يرفع علم إسرائيل

AdvertisementS

الإنذار المميت| 3 نجوم من الزمالك مهددون بالغياب عن نهائى إفريقيا.. وجدل الشناوى وديانج

بعد الجدل المثار .. موقف غياب محمد الشناوى عن نهائى إفريقيا بسبب الإنذارات

عايشة في مصر وبتروج للسياحة.. حكاية راقصة برازيلية قلبت فيسبوك

مستشفى هداسا الإسرائيلي يعلن تطورا خطيرا في حالة صائب عريقات الصحية

اتجاه في الكاف لاستبعاد أليوم نيانت من نهائيات إفريقيا بعد جدل مباراة الزمالك والرجاء

ننشر رد فتوى مجلس الدولة على عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك.. مستندات

ارتفاع أعداد المتوفين في حادث بمصنع لحوم شهير بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي

رسميا.. أحمد فتحي يرحل عن الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

هل حرم نيانت الرجاء من 3 ركلات جزاء أمام الزمالك؟ خبير تحكيم مغربي يحسم الجدل

صندوق النقد: مصر الوحيدة مَن ستحقق نموا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أبوهم حاول يقتل الرضيع| حمل سِفاح من علاقة بين صبي وشقيقته التوأم

مصرع مصري دهسًا في الكويت.. والشرطة تحقق مع القاتل |صور وفيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمجوهرات ثمينة.. زوجة محمد الشرنوبي تستعرض جمالها على إنستجرام

مفاجأة سارة.. القدم السكرى لديها فرصة للعلاج قبل البتر

قبل إجرائها .. تعرف على ضوابط ومعايير عملية شفط الدهون