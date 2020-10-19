AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد إشادته بأدائه في مباراة الزمالك والرجاء.. أبو جبل يرد على ميدو

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 03:09 م
صدى البلد
Advertisements
منار نور
رد محمد أبو جبل حارس مرمي نادي الزمالك  علي ميدو بعد إشادته له في مباراة أمس بين الرجاء. 

وكتب محمد أبو جبل عبر حسابه الشخصي "تويتر": "شكرا يا عالمي". 

وكان علق أحمد حسام ميدو، لاعب نادي الزمالك السابق، على أداء محمد أبو جبل، حارس الفريق أمام الرجاء المغربي، وذلك بعد نهاية المباراة بفوز الفريق الأبيض 1/0 على ملعب محمد الخامس. 

وقال ميدو عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "أبو جبل كان مركز في مباراة الأمس، ونقل ثقته في نفسه لكل زمايله". 

وأضاف: "أكثر ما أسعدني هو عدم إضاعته للوقت خلال المباراة (ويعمل شغل بلدي في اخر نص ساعة)، وهذا ما قلل الوقت بدل من الضائع وبالتالي قلل الضغط على اللاعبين في آخر المباراة." 

ومن المنتظر أن يلتقي نادي الزمالك نظيره الرجاء المغربي على ملعب استاد القاهرة، في الرابع والعشرين من أكتوبر، في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".


AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا.. تغيير ملعب مباراة العودة بين الزمالك والرجاء في دوري أبطال أفريقيا

ميدو: ‏‎عمري ما شوفت ڤيديو لجماهير الزمالك وماعيطتش.. شاهد

معملش شغل بلدي.. ميدو يعلق على أداء أبوجبل أمام الرجاء المغربي

رسميا.. أبو جبل رجل مباراة الزمالك والرجاء

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو: سقوط أمطار بغزارة تصل إلى السيول على هذه المناطق.. تعليق وزير التعليم على واقعة إقالة محافظ الدقهلية لمديرة مدرسة

فيديو جراف.. 4 أشخاص يعتدون جنسيا على سيدة أمام زوجها

طارق شكري يزور الأهلي مرتين ويحتفل مع جماهيره بالفوز على الوداد

انضباط الجبلاية تفصل فى شكاوى الأهلى والزمالك اليوم

اتجاه في الكاف لاستبعاد أليوم نيانت من نهائيات إفريقيا بعد جدل مباراة الزمالك والرجاء

آخرها إسعاف يونس.. أعمال فنية تستغل أسماء النجوم

AdvertisementS

الإنذار المميت| 3 نجوم من الزمالك مهددون بالغياب عن نهائى إفريقيا.. وجدل الشناوى وديانج

بعد الجدل المثار .. موقف غياب محمد الشناوى عن نهائى إفريقيا بسبب الإنذارات

اتجاه في الكاف لاستبعاد أليوم نيانت من نهائيات إفريقيا بعد جدل مباراة الزمالك والرجاء

رسميا.. أحمد فتحي يرحل عن الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

هل حرم نيانت الرجاء من 3 ركلات جزاء أمام الزمالك؟ خبير تحكيم مغربي يحسم الجدل

تأكيدا لصدى البلد.. محمد يوسف مديرا فنيا لـ البنك الأهلي

مش هنسكت على الظلم التحكيمي.. أول تعليق من الرجاء بعد الهزيمة أمام الزمالك

انضباط الجبلاية تفصل فى شكاوى الأهلى والزمالك اليوم

لقاءات الحسم.. الحكام المرشحون لمباراتي الأهلي والزمالك بدوري أبطال إفريقيا

شخصية بطل وأفضل مدرب بـ إفريقيا.. مدرب الوداد السابق يتغزل في موسيماني

معملش شغل بلدي.. ميدو يعلق على أداء أبوجبل أمام الرجاء المغربي

شوبير يوجه رسالة تحذير لـ الأهلى والزمالك بشأن الوداد والرجاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمجوهرات ثمينة.. زوجة محمد الشرنوبي تستعرض جمالها على إنستجرام

مفاجأة سارة.. القدم السكرى لديها فرصة للعلاج قبل البتر

قبل إجرائها .. تعرف على ضوابط ومعايير عملية شفط الدهون