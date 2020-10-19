بعد إشادته بأدائه في مباراة الزمالك والرجاء.. أبو جبل يرد على ميدو

وكتب محمد أبو جبل عبر حسابه الشخصي "تويتر": "شكرا يا عالمي".

وكان علق أحمد حسام ميدو، لاعب نادي الزمالك السابق، على أداء محمد أبو جبل، حارس الفريق أمام الرجاء المغربي، وذلك بعد نهاية المباراة بفوز الفريق الأبيض 1/0 على ملعب محمد الخامس.





وقال ميدو عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "أبو جبل كان مركز في مباراة الأمس، ونقل ثقته في نفسه لكل زمايله".



