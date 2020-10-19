مدير تعليم مطروح يتابع انتظام الدراسة بعدد من المدارس

التربية والتعليم بمطروح، اليوم الإثنين، انتظام الدراسة بعدد من المدارس بمدينة مرسى مطروح. تفقد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة









وتفقد وكيل الوزارة مدرسة الهدي للتعليم الأساسي ومتابعة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، بحضور المهندس هشام عبدالنبي رئيس مجلس إدارة المدرسة.





وتابع وكيل الوزارة شرح المواد الدراسية بالفصول التعليمية وتفقد حجرات المكتبة والمعمل ومناهل المعرفة مهنئا الطلاب بالعام الدراسي الجديد، مؤكدًا لهم خلال جولته بالفصول الدراسية ضرورة ارتداء الكمامات طول اليوم الدراسي تطبيقا لمبدأ الوقاية خير من العلاج بالإضافة إلي ضرورة مواصلة المحافظة على مسافات التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل الفصول التعليمية وذلك وفقا للتعليمات الوزارية وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.





و أشاد النيلى بالمجهود المبذول وانضباط العملية التعليمية وتوفير الأجواء التعليمية المناسبة لتحقيق التميز والتفوق، بالإضافة إلى التزام المؤسسة التعليمية بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا حرصًا سلامة الطلاب.





كما قام الدكتور سمير النيلي بجولة تفقدية مفاجئة لمجمع علم الروم للتعليم الأساسي لمتابعة انتظام الدراسة وانضباط العملية التعليمية.





وتفقد الفصول الدراسية متابعا شرح المعلمين للحصص الدراسية وتجاوب الطلاب مع الشرح، بالإضافة إلى متابعة دفتر الحضور والانصراف للاطمئنان على انتظام وانضباط العملية التعليمية بالمدرسة.





وأشاد وكيل الوزارة بمجهودات سالي حسن مدير المجمع وكافة العاملين به، مؤكدًا ضرورة مواصلة الالتزام بالجدية والانضباط وتقدير المسئولية لضمان تقديم محتوي تعليمي متطور للطلاب خلال العام الدراسي الجديد.