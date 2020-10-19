إعلان إجراءات وقواعد التقدم إلى البحث الاجتماعي للعام الجامعي الجديد بجامعة عين شمس.. وهذه أجواء الدراسة بكلية الآداب

_ إجراءات الحصول على دعم صندوق التكافل الاجتماعي للطلاب بهندسة عين شمس

_ قواعد التقدم إلى البحث الاجتماعي للعام الجامعي الجديد ببنات عين شمس

_ أجواء الدراسة بكلية الآداب جامعة عين شمس





قالت الدكتورة رقية شلبي، عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إن الكلية تعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة وصرامة حفاظًا على سلامة الطلاب مع تطبيق التباعد الاجتماعي والتشديد على ارتداء الكمامات.





وأضافت عميدة كلية البنات خلال تصريحاتها لـ"صدى البلد"، أنه تم الاعتماد على تطبيق التعليم الهجين المشترك بين التعليم المباشر والتعلم عن بعد مع وجود مسافة امنه بين الطلاب للحد من انتشار فيروس كورونا مع الزام الجميع بارتداء الكمامة.





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وأشارت إلى قواعد التقدم إلى البحث الاجتماعي للعام الجامعي 2020 /2021 وهي كالتالي:





1_ ملء استمارة التكافل الاجتماعي الرمفقة بالموقع وطباعتها وتقديمها مع باقي الاوراق المطلوبة

2_ تتوجه الطالبة بكارنة الكلية لقسم التكافل الاجتماعي بادارة رعاية الشباب بالكلية للحصول علي خطاب موجه الي وحدة شؤن الاجتماعية التابع لمحل سكن الطالبة لعمل بحث اجتماعي وتسليمه مع باقي الاوراق المطلوبة وهي كالاتي :





صورة بطاقة الأب والأم والطالب.

مفردات مرتب الأب والأم في حالة موظفين.

بيان معاش مختوم في حالة خروج أحد الآباء على المعاش.

شهادة الحيازة الزراعية في حالة المزارع.

في حالة العمل الحر إقرار بالدخل موقع من ولى الأمر





3_ ومن ينطبق عليها الشروط السابقة ذكرها للتوجه لصندوق التكافل بادارة رعاية الشباب بالكلية لتقديم اوارق البحث الاجتماعي والتي سيتم دراستها من قبل لجنة من مسئولي صدنوق التكافل بالكلية.





4_ يتم تقديم الاوارق المطلوبة في الايام الخاصة بكل فرقة دراسية وهي كالاتي :

الفرقة الثانية (يومي الاثنين والاربعاء )

الفرقة الثالثة (يومي الاحد والخميس)

الفرقة الرابعة (يومي الاحد والثلاثاء )





ومن جانبة قال الدكتور ضياء خليل عميد كلية الهندسة ان دعم صندوق التكافل الاجتماعي للطلاب ذوي الصعوبات المادية للطلاب الجدد بالمستوي العام بدأ و من المقرر ان ينتهي الخميس 22 أكتوبر، وطلاب بقية المستويات من السبت 24 أكتوبر وحتي الخميس 12 نوفمبر .









واوضح عميد هندسة خلال تصريحاته لـ صدي البلد، ان إجراءات الحصول على الدعم للطلاب الجدد بالمستوي العام فقط، وسوف يتم الإعلان عن خطوات التقديم لبقية المستويات لاحقا وتشمل :





1- دخول الطالب علي صفحته والضغط علي My services

2- من قائمة My services يختار الطالب Financial Aid Request [Takafol

3- ستظهر رسالة للطالب بدفع مبلغ 10 جنيهات في اي منفد فوري لصالح كود 9142 (كود التبرع لصالح صندوق التكافل)، يقوم الطالب بالدفع ويحتفظ بالإيصال

4- يذهب الطالب لمقر رعاية الشباب بالكلية للأستاذة عزة شتا ويحصل منها علي خطاب للوحدة الاجتماعيةالتي يتبعها طبقًا للسكن









ويحتاج الطالب الي الأوراق التالية:

بحث اجتماعي مرفقًا به الأوراق التالية

صورة بطاقة الأب والأم والطالب.

مفردات مرتب الأب والأم في حالة موظفين.

بيان معاش مختوم في حالة خروج أحد الآباء على المعاش.

شهادة الحيازة الزراعية في حالة المزارع.

في حالة العمل الحر إقرار بالدخل موقع من ولى الأمر





5- يذهب الطالب (في نفس اليوم) لشئون الطلاب لتسليم إيصال مبلغ ال 10 جنيهات التي دفعها لصالح كود 9142

6- بعد استكمال الطالب للأوراق المطلوبة (خلال اسبوع من تاريخ استلام الخطاب الموجه للوحدة الاجتماعية)، يقوم الطالب بتسليم هذه الأوراق بمقر رعاية الشباب للاستاذة عزة شتا

7- يتم فحص جميع الأوراق عن طريق الموظف المختص بإدارة رعاية الشباب للتأكد من الحالة وإبداء الرأي

8- اخطار الطالب بالنتيجة





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واكد في حالة التظلم لعدم الحصول على الدعم





1. يحق للطالب الذي تقدم للحصول على الدعم ولم يتم اختياره، أن يتقدم بتظلم لمجلس إدارة الصندوق من خلال إدارة رعاية الشباب، خلال أسبوع من إخطاره بعدم اختياره لتلقي الدعم.





2. يقوم مجلس إدارة الصندوق بإعادة فحص ملف الطالب وتقرير ما إذا كان يستحق الدعم من عدمه.

3. يخطر مجلس إدارة الصندوق الطالب المتظلم بنتيجة إعادة فحص أوراقه مع توضيح الأسباب التي أدت إلى عدم اختياره.





شروط الحصول على الدعم





· أن يكون الطالب مصري الجنسية

· ألا يكون وقعت عليه عقوبات تأديبية

· ألا يزيد متوسط نصيب الفرد من دخل الأسرة شهريا عن الحد الذى يحدده مجلس إدارة الصندوق كل عام.





الخدمات التي يُقدمها الصندوق للطلاب

• سداد الرسوم الدراسية

• دعم مشروع التخرج لطلبة البكالوريوس

• الإعانات المادية (في حالة الضرورة)

• توفير الأدوات الهندسية









وشهدت كلية الآداب جامعة عين شمس اقبالا كثيفا من الطلاب في ثالث أيام الدراسة وسط اجراءات احترازية مشددة.









وقال الدكتور مصطفي مرتضي عميد كلية الآداب في تصريحات لـ صدي البلد إنه تم وضع خطة محكمة لاستقبال الطلاب داخل القاعات بحيث يتم وضع مسافة آمنة بين الطلاب للحد من انتشار فيروس كورونا.





واكد الدكتور مصطفي مرتضي انه يتم تعقيم المدرجات باستمرار، منوها إلى ان مدة المحاضرات ساعة واحدة ويتم خلالها إلزام جميع الطلاب بارتداء الكمامة.





وأشار عميد كلية الآداب الي انه تم تقسيم المحاضرات بين التعليم بالشكل المباشر وعن بعد للحفاظ على صحة الطلاب والحد من انتشار فيروس كورونا .





كما أصدر الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شس قرارًا بحظر الدخول لحرم الجامعة وجميع المعاهد والوحدات والإدارات المختلفة دون ارتداء الكمامة اعتبارًا من 17/10/2020 .





يطبق القرار على أعضاء هيئة التدريس بجميع الكليات والمعاهد ، والعاملين بجميع الكليات والمعاهد والإدارات والوحدات المختلفة ، كما يطبق أيضًا على كافة الطلاب بكل الكليات والمعاهد .









وتكلف إدارة الأمن الجامعى تنفيذ ذلك ، مع تكليف لجنة برئاسة عميد كل كلية أو معهد وعضوية وكيل الكلية أو المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومن يرشحه العميد لعضوية اللجنة لمتابعة التنفيذ بكل حزم ودقة.





وفوض القرار الأمر للسادة العمداء بتوقيع العقوبات التالية فى حالة مخالفة التعليمات وهى الانذار فى المرة الأولى وتشديد العقوبة فى حالة تكرار المخالفة.





كان المجلس الأعلى للجامعات قد أقر الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2020/2021، حيث تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21/1/2021.





وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتى الخميس 4/2/2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت 6/2/2021 حتى يوم الخميس 18/2/2021، على أن تستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 20/2/2021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 10/6/2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.



