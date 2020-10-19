إعلان إجراءات وقواعد التقدم إلى البحث الاجتماعي للعام الجامعي الجديد بجامعة عين شمس.. وهذه أجواء الدراسة بكلية الآداب

_ إجراءات الحصول على دعم صندوق التكافل الاجتماعي للطلاب بهندسة عين شمس
_ قواعد التقدم إلى البحث الاجتماعي للعام الجامعي الجديد ببنات عين شمس
_ أجواء الدراسة بكلية الآداب جامعة عين شمس
قالت الدكتورة رقية شلبي، عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إن الكلية تعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة وصرامة حفاظًا على سلامة الطلاب مع تطبيق التباعد الاجتماعي والتشديد على ارتداء الكمامات.
وأضافت عميدة كلية البنات خلال تصريحاتها لـ"صدى البلد"، أنه تم الاعتماد على تطبيق التعليم الهجين المشترك بين التعليم المباشر والتعلم عن بعد مع وجود مسافة امنه بين الطلاب للحد من انتشار فيروس كورونا مع الزام الجميع بارتداء الكمامة.
اقرأ أيضًا:
وأشارت إلى قواعد التقدم إلى البحث الاجتماعي للعام الجامعي 2020 /2021 وهي كالتالي:
1_ ملء استمارة التكافل الاجتماعي الرمفقة بالموقع وطباعتها وتقديمها مع باقي الاوراق المطلوبة
2_ تتوجه الطالبة بكارنة الكلية لقسم التكافل الاجتماعي بادارة رعاية الشباب بالكلية للحصول علي خطاب موجه الي وحدة شؤن الاجتماعية التابع لمحل سكن الطالبة لعمل بحث اجتماعي وتسليمه مع باقي الاوراق المطلوبة وهي كالاتي :
صورة بطاقة الأب والأم والطالب.
مفردات مرتب الأب والأم في حالة موظفين.
بيان معاش مختوم في حالة خروج أحد الآباء على المعاش.
شهادة الحيازة الزراعية في حالة المزارع.
في حالة العمل الحر إقرار بالدخل موقع من ولى الأمر
3_ ومن ينطبق عليها الشروط السابقة ذكرها للتوجه لصندوق التكافل بادارة رعاية الشباب بالكلية لتقديم اوارق البحث الاجتماعي والتي سيتم دراستها من قبل لجنة من مسئولي صدنوق التكافل بالكلية.
4_ يتم تقديم الاوارق المطلوبة في الايام الخاصة بكل فرقة دراسية وهي كالاتي :
الفرقة الثانية (يومي الاثنين والاربعاء )
الفرقة الثالثة (يومي الاحد والخميس)
الفرقة الرابعة (يومي الاحد والثلاثاء )
ومن جانبة قال الدكتور ضياء خليل عميد كلية الهندسة ان دعم صندوق التكافل الاجتماعي للطلاب ذوي الصعوبات المادية للطلاب الجدد بالمستوي العام بدأ و من المقرر ان ينتهي الخميس 22 أكتوبر، وطلاب بقية المستويات من السبت 24 أكتوبر وحتي الخميس 12 نوفمبر .
واوضح عميد هندسة خلال تصريحاته لـ صدي البلد، ان إجراءات الحصول على الدعم للطلاب الجدد بالمستوي العام فقط، وسوف يتم الإعلان عن خطوات التقديم لبقية المستويات لاحقا وتشمل :
1- دخول الطالب علي صفحته والضغط علي My services
2- من قائمة My services يختار الطالب Financial Aid Request [Takafol
3- ستظهر رسالة للطالب بدفع مبلغ 10 جنيهات في اي منفد فوري لصالح كود 9142 (كود التبرع لصالح صندوق التكافل)، يقوم الطالب بالدفع ويحتفظ بالإيصال
4- يذهب الطالب لمقر رعاية الشباب بالكلية للأستاذة عزة شتا ويحصل منها علي خطاب للوحدة الاجتماعيةالتي يتبعها طبقًا للسكن
ويحتاج الطالب الي الأوراق التالية:
بحث اجتماعي مرفقًا به الأوراق التالية
صورة بطاقة الأب والأم والطالب.
مفردات مرتب الأب والأم في حالة موظفين.
بيان معاش مختوم في حالة خروج أحد الآباء على المعاش.
شهادة الحيازة الزراعية في حالة المزارع.
في حالة العمل الحر إقرار بالدخل موقع من ولى الأمر
5- يذهب الطالب (في نفس اليوم) لشئون الطلاب لتسليم إيصال مبلغ ال 10 جنيهات التي دفعها لصالح كود 9142
6- بعد استكمال الطالب للأوراق المطلوبة (خلال اسبوع من تاريخ استلام الخطاب الموجه للوحدة الاجتماعية)، يقوم الطالب بتسليم هذه الأوراق بمقر رعاية الشباب للاستاذة عزة شتا
7- يتم فحص جميع الأوراق عن طريق الموظف المختص بإدارة رعاية الشباب للتأكد من الحالة وإبداء الرأي
8- اخطار الطالب بالنتيجة
اقرأ أيضا :
واكد في حالة التظلم لعدم الحصول على الدعم
1. يحق للطالب الذي تقدم للحصول على الدعم ولم يتم اختياره، أن يتقدم بتظلم لمجلس إدارة الصندوق من خلال إدارة رعاية الشباب، خلال أسبوع من إخطاره بعدم اختياره لتلقي الدعم.
2. يقوم مجلس إدارة الصندوق بإعادة فحص ملف الطالب وتقرير ما إذا كان يستحق الدعم من عدمه.
3. يخطر مجلس إدارة الصندوق الطالب المتظلم بنتيجة إعادة فحص أوراقه مع توضيح الأسباب التي أدت إلى عدم اختياره.
شروط الحصول على الدعم
· أن يكون الطالب مصري الجنسية
· ألا يكون وقعت عليه عقوبات تأديبية
· ألا يزيد متوسط نصيب الفرد من دخل الأسرة شهريا عن الحد الذى يحدده مجلس إدارة الصندوق كل عام.
الخدمات التي يُقدمها الصندوق للطلاب
• سداد الرسوم الدراسية
• دعم مشروع التخرج لطلبة البكالوريوس
• الإعانات المادية (في حالة الضرورة)
• توفير الأدوات الهندسية
وشهدت كلية الآداب جامعة عين شمس اقبالا كثيفا من الطلاب في ثالث أيام الدراسة وسط اجراءات احترازية مشددة.
وقال الدكتور مصطفي مرتضي عميد كلية الآداب في تصريحات لـ صدي البلد إنه تم وضع خطة محكمة لاستقبال الطلاب داخل القاعات بحيث يتم وضع مسافة آمنة بين الطلاب للحد من انتشار فيروس كورونا.
واكد الدكتور مصطفي مرتضي انه يتم تعقيم المدرجات باستمرار، منوها إلى ان مدة المحاضرات ساعة واحدة ويتم خلالها إلزام جميع الطلاب بارتداء الكمامة.
وأشار عميد كلية الآداب الي انه تم تقسيم المحاضرات بين التعليم بالشكل المباشر وعن بعد للحفاظ على صحة الطلاب والحد من انتشار فيروس كورونا .
كما أصدر الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شس قرارًا بحظر الدخول لحرم الجامعة وجميع المعاهد والوحدات والإدارات المختلفة دون ارتداء الكمامة اعتبارًا من 17/10/2020 .
يطبق القرار على أعضاء هيئة التدريس بجميع الكليات والمعاهد ، والعاملين بجميع الكليات والمعاهد والإدارات والوحدات المختلفة ، كما يطبق أيضًا على كافة الطلاب بكل الكليات والمعاهد .
وتكلف إدارة الأمن الجامعى تنفيذ ذلك ، مع تكليف لجنة برئاسة عميد كل كلية أو معهد وعضوية وكيل الكلية أو المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومن يرشحه العميد لعضوية اللجنة لمتابعة التنفيذ بكل حزم ودقة.
وفوض القرار الأمر للسادة العمداء بتوقيع العقوبات التالية فى حالة مخالفة التعليمات وهى الانذار فى المرة الأولى وتشديد العقوبة فى حالة تكرار المخالفة.
كان المجلس الأعلى للجامعات قد أقر الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2020/2021، حيث تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21/1/2021.
وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتى الخميس 4/2/2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.
وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت 6/2/2021 حتى يوم الخميس 18/2/2021، على أن تستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 20/2/2021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 10/6/2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.