اتحاد كتاب مصر يعلن أسماء الفائزين بجوائز عام 2020

اعتمد مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر، اليوم الإثنين، نتيجة جوائز الاتحاد لعام 2020.





ففي جوائز التميز- فاز بجائزة النقد الأدبي شعبان عبد الحكيم، وحلمى القاعود، وجائزة الرواية فاز بها محمود عوض عبد العال، ومصطفى نصر، وجائزة الشعر فاز بها عبد الحميد محمود، وفي شعر الفصحى، الشاعر السعيد قنديل شعر العامية، وقيمة كل جائزة 10000 جنيه.





أما جوائز الاتحاد - وقيمة كل منها 10000 جنيه - فاز بجائزة شعر الفصحى الشاعر أحمد حسن محمد شاهين، وجائزة النقد الأدبي فاز بها الناقد محمد شوقى عبد الحميد، وجائزة القصة القصيرة فازت بها آمال محمد الميرغنى، وجائزة شعر العامية فازت بها الشاعرة سهير محمد متولي عوض، وجائزة الرواية فاز بها الروائي محمد سعيد أبو اليزيد شهاب، وجائزة أدب الأطفال فازت بها هجرة محمود الصاوى.





أما الجوائز الخاصة، فازت بجائزة المرحوم يوسف أبو رية (وقيمتها 5000 جنيه ) عبير مرسى على، وجائزة الشاعرة نوال مهنى ( وقيمتها 10000 جنيه) فاز بها الشاعر محمد حافظ حافظ محمد.





وقد تم حجب جائزة المرحوم عبد الغفار مكاوي، وجائزة الروائي بهاء طاهر، وجائزة الأديب محمد سلماوى.





أما جائزة الناقد حسن البنداري، وجائزة الشاعر أحمد فضل شبلول، لم يتقدم إليها سوى شخص واحد ولم يحصل على النسبة المقررة للفوز بالجائزة فى حالة العمل المفرد وهى نسبة الـ 85 % وفق قرار مجلس الإدارة.



