المصري للتأمين واتحاد الصناعات يوقعان برتوكول لتقليل المخاطر والدعم الفني

وقع الاتحاد المصري للتأمين واتحاد الصناعات اليوم بروتوكول تعاون لتقديم الدعم الفني اللازم بين الطرفين وتقليل آثار الأخطار التي تتعرض لها الصناعات المصرية المختلفة.
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وقال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن البروتوكول جاء ليتم وضع أليات لتوحيد جهود الاتحادين من خلال تحقيق التعاون المشترك وتقديم الدعم الفني اللازم لتقليل آثار الاخطار التي يمكن ان تتعرض لها العديد من الصناعات المصرية وذلك من خلال تقديم التغطيات التأمينية المميزة جنبا الي جنب مع نشر الوعي بكافة المعلومات التأمينية التي قد يحتاجها قطاع الصناعات”
وأضاف: "هذا البروتوكول سيمد شركات التأمين المصرية بالمعلومات المتنوعة التي تمكنها من التصميم الجيد للتغطيات التأمينية والاكتتاب الدقيق للأخطار المختلفة المتعلقة بهذا القطاع ”.
وعقد الاتحاد المصري للتأمين اليوم جمعيته العامة اليوم الاثنين بخضور الشركات الأعضاء بالاتحاد البالغ عددهم 39 شركة.
أقرا ايضا ..البنك المركزي: ارتفاع إصابات كورونا وتوقف حزم التحفيز الأمريكية يؤثر سلبا على معنويات الاقتصاد العالمي
وقال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن البروتوكول جاء ليتم وضع أليات لتوحيد جهود الاتحادين من خلال تحقيق التعاون المشترك وتقديم الدعم الفني اللازم لتقليل آثار الاخطار التي يمكن ان تتعرض لها العديد من الصناعات المصرية وذلك من خلال تقديم التغطيات التأمينية المميزة جنبا الي جنب مع نشر الوعي بكافة المعلومات التأمينية التي قد يحتاجها قطاع الصناعات”
وأضاف: "هذا البروتوكول سيمد شركات التأمين المصرية بالمعلومات المتنوعة التي تمكنها من التصميم الجيد للتغطيات التأمينية والاكتتاب الدقيق للأخطار المختلفة المتعلقة بهذا القطاع ”.
وعقد الاتحاد المصري للتأمين اليوم جمعيته العامة اليوم الاثنين بخضور الشركات الأعضاء بالاتحاد البالغ عددهم 39 شركة.