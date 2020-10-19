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اقتصاد

المصري للتأمين واتحاد الصناعات يوقعان برتوكول لتقليل المخاطر والدعم الفني

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 07:36 م
الاتحاد المصرى للتأمين
الاتحاد المصرى للتأمين
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علياء فوزى
وقع الاتحاد المصري للتأمين واتحاد الصناعات اليوم بروتوكول تعاون لتقديم الدعم الفني اللازم بين الطرفين وتقليل آثار الأخطار التي تتعرض لها الصناعات المصرية المختلفة.
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وقال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن البروتوكول جاء ليتم وضع أليات لتوحيد جهود الاتحادين من خلال تحقيق التعاون المشترك وتقديم الدعم الفني اللازم لتقليل آثار الاخطار التي يمكن ان تتعرض لها العديد من الصناعات المصرية وذلك من خلال تقديم التغطيات التأمينية المميزة جنبا الي جنب مع نشر الوعي بكافة المعلومات التأمينية التي قد يحتاجها قطاع الصناعات”

وأضاف: "هذا البروتوكول سيمد شركات التأمين المصرية بالمعلومات المتنوعة التي تمكنها من التصميم الجيد للتغطيات التأمينية والاكتتاب الدقيق للأخطار المختلفة المتعلقة بهذا القطاع ”.

وعقد الاتحاد المصري للتأمين اليوم جمعيته العامة اليوم الاثنين بخضور الشركات الأعضاء بالاتحاد البالغ عددهم 39 شركة.
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