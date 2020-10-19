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فن

سمية الخشاب تبهر متابعيها بإطلالة جديدة على إنستجرام .. شاهد

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 07:42 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة سمية الخشاب صورتين لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات انستجرام.


وعلقت سمية الخشاب قائلة " الشيء الذي يجب أن يدركه الجميع هو "مفتاح السعادة هو أن تكون سعيدًا بنفسك ولذاتك".


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مفاجأة 2021.. عصام كاريكا يعلن عن تعاونه مع سمية الخشاب

وتشارك الفنانة سمية الخشاب مع النجم عصام كاريكا في عمل فني جديد، من المقرر طرحه في العام المقبل 2021.


وشارك عصام كاريكا جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو وصورًا تجمعه مع الفنانة سمية الخشاب، معلقا عليها: "على البركة إن شاء الله مع الجميله سمية الخشاب.. مفاجأة 2021".


يُذكر أن أحدث أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا" التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.


الأغنية من كلمات محمد حسن، وهشام صادق، وألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.



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