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سيبنا في حالنا.. أحمد موسى مهاجما أسامة هيكل: لم تدخل معنا المعركة

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 08:02 م
أسامة هيكل
أسامة هيكل
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي احمد موسى، إن التصريحات التي صدرت من وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل غير صحيحة؛ ولكنها أيضا ليست في وقتها خاصة أننا في وقت حرب حيقية مع الإعلام المعادي للدولة المصرية. 

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن منظومة الإعلام المصري مؤثرة بشكل كبير وأوجعت الإعلام المعادي للدولة المصرية، قائلا: « كنت أنتظر من وزير الإعلام أن يكتب ويهاجم الإعلام المعادي الذي يهاجم الدولة المصرية ليل نهار». 

وأشار موسى إلى أنه لا ينتقد الزميل الصحفي أسامة هيكل ولكن ينتقد وزير الإعلام أسامة هيكل، متسائلا: «إذا لم يقد وزير الدولة للإعلام الصحفيين للدفاع عن مصر من سيقوم بذلك؟».

وأوضح موسى، أن تصريحات وزير الإعلام أضرت بالإعلام المصري والدولة المصرية؛ خاصة بعد استخدام تلك التصريحات ضد مصر في قنوات الإخوان .

وتابع موسى: «إحنا تعرضنا للخطر ويمكن الإعلاميين المصريين يموتوا في سبيل الوطن، بس وزير الإعلام المصري مسبناش في حالنا ولم يدخل معنا المعركة». 
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