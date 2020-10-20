لطلاب آداب القاهرة .. تعرف على خطوات الحصول على الحساب الشخصي بالمنصة الإلكترونية





-يمكن للطالب الاستفادة من خدمات البوابة عن طريق الدخول لحسابه الشخصى واختيار خدمة “ true me “ و للحصول على حسابك لمنصة black board يقوم الطالب بالضغط على زر دخول .





- يقوم الطالب بملء الاستمارة واستكمال البيانات الخاصة به ورفع صورة البطاقة الشخصية او شهادة الميلاد .





والجدير بالذكر ان الدكتور شريف كامل عميد كلية الاداب بجامعة القاهرة ، صرح بأن طلاب الكلية بدأوا بالفعل في استخدام المنصة التعليمية للجامعة .





وأضاف كامل، في تصريح لصدى البلد، أنه يتم تنظيم دورات تدريبية للطلاب وهيئة أعضاء التدريس داخل مدرجات مخصصة، وذلك بين المحضرات اليومية داخل التدريب ومن خلالها يقوم الطلاب بالتعامل مع المنصة التعليمية والحصول على اسم المستخدم والرقم السرى .

أعلنت كلية الآداب بجامعة القاهرة ، عن خطوات حصول الطلاب على حسابهم الشخصى بالمنصة الالكترونية من خلال خدمة true me وهي كالتالى :- يقوم الطالب بالدخول على موقع البوابة الالكترونية للخدمات الطلابية الخاص بالجامعة من خلال هذا الرابط-على الطالب التسجيل على البوابة ويتم كتابة الرقم القومى وبياناته الشخصية .