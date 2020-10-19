صدمة مرعبة.. عالم شهير: فيروس كورونا لن ينتهي والمصل لن يقضي عليه تماما

كشف أحد كبار الأطباء البريطانيين عن مفاجأة مرعبة بشأن فيروس كورونا ومدى بقائه.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية قال السير "باتريك فالانس" انه من المحتمل ألا يختفي فيروس كورونا أبدًا ولن يوقفه اللقاح تمامًا .





واوضح كبير المستشارين العلميين ، متحدثًا إلى أعضاء مجلس اللوردات اليوم ، إنه يعتقد أن الفيروس سيصبح يومًا ما مثل الأنفلونزا ويسبب تفشي المرض كل عام.





وقال إن الوزراء والخبراء يجب أن يتوقفوا عن "الوعود المفرطة" وأن يكونوا واقعيين بشأن آفاق اللقاح والجدول الزمني المحتمل للقاح.





و قال السير باتريك إنه من غير المحتمل أن تنتهى موجة الفيروس قبل الربيع ، مرددًا تحذيراته السابقة وتحذيرات زميله البروفيسور كريس ويتي من أن معركة Covid-19 ستكون طويلة.





واضاف السير باتريك إنه لا يزال يعتقد أن جائحة الأنفلونزا هو أكبر تهديد للمملكة المتحدة وأن مكتبه أنشأ نظامًا ثانيًا في حالة حدوث أزمة أخرى قبل انتهاء وباء فيروس كورونا.