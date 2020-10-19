AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

صدمة مرعبة.. عالم شهير: فيروس كورونا لن ينتهي والمصل لن يقضي عليه تماما

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 09:19 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف

 كشف أحد كبار الأطباء البريطانيين عن مفاجأة مرعبة بشأن فيروس كورونا ومدى بقائه.


ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية قال السير "باتريك فالانس" انه من المحتمل ألا يختفي فيروس كورونا أبدًا ولن يوقفه اللقاح تمامًا .


 واوضح كبير المستشارين العلميين ، متحدثًا إلى أعضاء مجلس اللوردات اليوم ، إنه يعتقد أن الفيروس سيصبح يومًا ما مثل الأنفلونزا ويسبب تفشي المرض كل عام.


 وقال إن الوزراء والخبراء يجب أن يتوقفوا عن "الوعود المفرطة" وأن يكونوا واقعيين بشأن آفاق اللقاح والجدول الزمني المحتمل للقاح.


و قال السير باتريك إنه من غير المحتمل أن تنتهى موجة الفيروس قبل الربيع ، مرددًا تحذيراته السابقة وتحذيرات زميله البروفيسور كريس ويتي من أن معركة Covid-19 ستكون طويلة.


واضاف السير باتريك إنه لا يزال يعتقد أن جائحة الأنفلونزا هو أكبر تهديد للمملكة المتحدة وأن مكتبه أنشأ نظامًا ثانيًا في حالة حدوث أزمة أخرى قبل انتهاء وباء فيروس كورونا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للسباق على اللقاح.. علماء أمريكان يطورون سلالة من فيروس كورونا لاستخدامها في دراسات التحدي

أعراض جانبية خطيرة لـ لقاح أكسفورد.. ورد فعل غريب من الجامعة

بوريس جونسون وكابوس الوباء.. هكذا تواجه بريطانيا أزمة صعبة مع ارتفاع إصابات كورونا

هل يعلن إغلاقا جديدا؟.. اجتماع طارئ لـ رئيس وزراء بريطانيا غدا

مخاوف من تضاعف أعداد الإصابات بكورونا في بريطانيا.. فيديو

صحيفة بريطانية: جونسون سيحث شعبه على العمل من المنزل للحد من انتشار كورونا

ترشيحاتنا

بعد وصلة من الهجوم.. أحمد موسى يطالب أسامة هيكل بالاستقالة من وزارة الإعلام

اليونسكو توجه خطاب شكر لـ طارق شوقي.. وتشيد بتجربة مصر في التعليم

سيد عبد الحفيظ يكشف موقف كهربا من المشاركة مع الأهلي في لقاء العودة أمام الوداد

بحد أقصى 18 عاما.. الرئيس السيسي يخصص جائزة لهؤلاء

بعد تصديق السيسي على القانون.. 4 عقوبات لمكافحة الغش في الامتحانات

شاهد.. رقصة ارتجالية لعروسين وسط شوارع نيويورك تثير ضجة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. ساندي تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

الخطيب يتفقد أهلي مدينة نصر ويعلن موعد الانتهاء من الجراج ..صور

شاهد.. رقصة ارتجالية لعروسين وسط شوارع نيويورك تثير ضجة