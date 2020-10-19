بإطلالة لافتة.. هاندة ارتشيل تفاجئ متابعيها بصورة جديدة

عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة لافتة وعصرية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن إعجابهم الشديد بها.

وتركت

شعرها منسدلا على ظهرها بتسريحة انسيابية ناعمة وتركت بعض خصلات شعرها منسدلا على وجهها من الأمام

، وهو ما أبرز رقة ملامحها.