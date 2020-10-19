بإطلالة لافتة.. هاندة ارتشيل تفاجئ متابعيها بصورة جديدة

نشرت الممثلة التركية هاندة أرتشيل بطلة مسلسل "انت اطرق بابي" صور جديدة مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة لافتة وعصرية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن إعجابهم الشديد بها.
.وظهرت هاندة أرتشيل وهي ترتدي فستان باللون الأسود مكشوف من الظهر وبقصة مميزة من منقطة الصدر، وهو ما أبرز أنوثتها وجمالها بشكل كبير
اقرأ أيضا | بالتربون وفستان محتشم .. إطلالة نور اللبنانية من أحدث جلسة تصوير
وتركت هاندة أرتشيل شعرها منسدلا على ظهرها بتسريحة انسيابية ناعمة وتركت بعض خصلات شعرها منسدلا على وجهها من الأمام، وهو ما أبرز رقة ملامحها.
ولم تتكلف هاندة أرتشيل في وضع الماكياج؛ حيث اكتفت بوضع اللون الروز كأحمر شفاه، والآي لاينر والماسكرا لتبرز جمال عينيها.
ولم تتكلف هاندة ارتشيل في ارتداء الإكسسوارات؛ حيث اكتفت بارتداء قرطين ناعمين باللون الذهبي وبشكل دائري
وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..