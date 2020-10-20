حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 20/10/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 20 تشرين الاول - اكتوبر 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.





:برج الحمل

مهنيًا: خطوة نوعية تعيدك إلى دائرة الضوء مجددًا، وخصوصا أنك واجهت في الفترة الماضية تراجعًا لافتًا في عملك

عاطفيًا: تحسّن ملموس في العلاقة بالشريك، بعد الأزمة التي نشبت بينكما بسبب تدخلات المقرّبين

صحيًا: تختار الحل المناسب الذي يخلّصك من الآلام المزعجة والقلق الذي ينتابك





برج الثور:

مهنيًا: مزاجك المتقلب لن يساعدك كثيرًا في العمل، لذا عليك تبديل أولوياتك لبلوغ أهدافك

عاطفيًا: حان الوقت للبحث عن علاقة جدية مع شخص تشعر تجاهه بمشاعر حقيقية

صحيًا: بعدما أنقصت وزنك إلى الحد المطلوب منك بت تشعر بارتياح كبير في تنقلاتك وحركاتك





برج الجوزاء:

مهنيًا: تتعزز قدراتك الفكرية وقد تتبدل الظروف لمصلحتك وتطلع على معلومات وأفكار وتسافر أو تتصل بجهة أجنبية فتشعر بالأمان والارتياح

عاطفيًا: عليك أن تكون شفافًا مع الشريك، لأنّ الحقيقة ستظهر عاجلًا أم آجلًا، ولن تنطلي عليه ألاعيبك

صحيًا: تبدو على وجهك علامات الارتياح وتعيش أفضل حالاتك الصحية التي افتقدتها منذ مدة





برج السرطان:

مهنيًا: مشاريع بالجملة لكن التمويل المطلوب غير متوافر، فحاول أن تشرح وجهة نظرك لعلك تجد آذانًا صاغية

عاطفيًا: الوحدة سلاح قاتل، لكنك قد تتخطاها بمساعدة الشريك، وستظهر النتائج سريعًا

صحيًا: طموحك للتخلص من السمنة الزائدة لن يثنيك عن التوصل إلى الهدف المنشود







برج الاسد:

مهنيًا: لديك الكثير من المزايا التي تجعلك مميزًا في مجال عملك، فحاول أن تستغلّ ذلك

عاطفيًا: عليك معاملة الشريك بالطريقة التي يستحقها، وخصوصًا إذا كنت مقتنعًا بخطواتك المستقبلية تجاهه

صحيًا: تجنب المأكولات التي تحتوي على كمية كبيرة من الملح، وأكثر من تناول الخضراوات والفواكه







برج العذراء:

مهنيًا: قد يتحدث هذا اليوم عن بعض التأجيل في سفر أو موعد أو اتصال مهم جدًا

عاطفيًا: تعيش يومًا قلقًا لأنك لا تعلم حقيقة شعور الطرف الآخر، ولا بد من الانتظار لجلاء الأمور

صحيًا: تضع حدًا لتقاعسك وتكاسلك، وتقرر الانطلاق بمشاريع تعود عليك بالفائدة صحيًا، هنيئًا لك





:برج الميزان

مهنيًا: عليك أن تختار خطواتك المستقبلية بعناية واقتدار، وهذا يساعدك على تحقيق التقدّم الذي كنت تطمح اليه منذ مدّة طويلة

عاطفيًا: التواصل الدائم مع الشريك يوفر عليكما الكثير من المشكلات، ويساهم في توطيد العلاقة بينكما

صحيًا: الاضطرابات المعوية سببها عدم التأني في اختيار لائحة طعام مفيدة، انتبه لهذا الأمر جيدًا







برج العقرب:

مهنيًا: عليك أن تكون أكثر ليونة وتسامحًا في العلاقة بالزملاء، وهذا يضمن النجاح للمجموعة كلها

عاطفيًا: لن تجد أفضل من الشريك لتفهم الظروف التي تعاكسك، ومن المؤكد أنه لن يتوانى عن مساعدتك لتخطيها

صحيًا: مارس ركوب الدراجة الهوائية ولو ثلاث مرات في الأسبوع إنما في الطرقات السهلة لا صعودًا







برج القوس:

مهنيًا: يجب أن تفكر إيجابيًا لتتخطى المصاعب التي تواجهك، فالسلبية غالبًا ما تكون أكثر ضررًا وتذكر ان الحظ يقف الى جانبك فى هذا اليوم

عاطفيًا: وضع الشريك في أفضل حالاته، فحاول أن تطرح معه الموضوعات التي تشغل بالك، وستجد الردود المناسبة

صحيًا: عينك ساهرة دائمًا على العمل، لكنها غافلة عن المحافظة على سلامة الصحة لكي تستمر في ممارسة العمل





برج الجدي

مهنيًا: أمور غير منتظرة تثير بعض المشكلات، لذا عليك القيام ببعض التعديلات لتلافي الموضوع لاحقًا

عاطفيًا: تسود علاقتك بالحبيب بعض المناوشات، لا تيأس هي أمور طبيعية

صحيًا: الجسم يحتاج إلى الراحة والتمدد والنوم بعض الشيء بعد ساعات العمل المرهقة





برج الدلو:

مهنيًا:كن أكثر حرصًا على التأكد من صحة المعلومات التي تتلقاها، ولا تصدق كل الإشاعات التى تسمعها في العمل فالحساد كثر حولك

عاطفيًا: صارح الشريك بحقيقة مشاعرك، فهو متفهّم وقادر على استيعابك

صحيًا: عليك أن توفر لنفسك بعض الراحة، حتى تستعيد نشاطك تدريجيًا وتواصل جهدك لتحسين وضعك





برج الحوت:

مهنيًا: تتشابك المصالح وتتناقض، لكنّك تحصل على ما تريد وتحقق الأماني وتتسارع الخطوات لدعمك

عاطفيًا: الأجواء التي يمر بها الحبيب تسبب نوعًا من التوتر العابر بينكما، فتسارع إلى اتخاذ خطوات عملية لمعالجة الوضع

صحيًا: ميّز بين الصحي وغير الصحي، واختر ما تشعر بأنه مناسب لك ومفيد

