AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 18/10/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 12:01 ص
أبراج
أبراج
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الاحد 18  تشرين الاول - اكتوبر 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

  :برج الحمل
مهنيًا: يثير هذا اليوم مواضيع مهنية مهمة ويجعلك شديد الانفعال تجاه أي اقتراح أو فكرة

عاطفيًا: إذا كنت مُقدمًا على جديد عاطفي فقد تتحمّس له جدًّا في هذا الوقت، وينعكس إيجابًا على وضعك

صحيًا: أنت ترتكب خطأ كبيرًا إذا أقلعت عن ممارسة الرياضة متذرّعًا بضيق الوقت

برج الثور:
        مهنيًا: تثار اليوم أزمة لها علاقة بالماضي، حافظ على مشاعرك وآرائك سريّة، واعمل بعيدًا عن العيون

عاطفيًا: لا تنتظر مبادرة الشريك لتعبّر له عن مشاعرك، فهذا يمنحكما مزيدًا من الاستقرار العاطفي

صحيًا: تجنب السهرات الطويلة لأنها تؤثر في نشاطك في العمل وقد تشتت تركيزك

برج الجوزاء:
      مهنيًا: حاول أن تتجنّب الإرهاق وكثرة المجهود غير المبرّر، لأنك قد تواجه بعض التعب في الأيام المقبلة، ويستحسن أن ترتاح

عاطفيًا: تصرّفات غير مبرّرة من الشريك بسبب ردود الفعل التي ظهرت أخيرًا منك

صحيًا: عليك النهوض باكرًا وممارسة الرياضة قبل القيام بأي نشاط أو عمل

برج السرطان:
مهنيًا: تنشط الاتصالات المثمرة وتنفرج الأوضاع على نحو ملحوظ، استثمر طاقاتك الإدارية ومواهبك في سبيل استغلال الفرص

عاطفيًا: الخلاف مع الشريك يجب ألا يدوم طويلًا، فهو الوحيد القادر على مساعدتك في كل الظروف

صحيًا: لا تدع نصائح الآخرين العشوائية تقنعك بأن ممارستك الرياضة لن تجديك


برج الاسد:
مهنيًا: يوم مناسب بالنسبة اليك فلكيا  ويُكسبك نقاطًا كبيرة وأهمية تؤدي دورًا لمصلحتك

عاطفيًا: قد يصعب عليك التفاهم مع الشريك، وربما تظهر عن تأفف وتذمر وتوجه الانتقاد والملاحظات الجارحة من دون حدود

صحيًا: أضبط أعصابك، ولا تنفعل أمام أمور بسيطة لا تستحق حتى الالتفات إليها

برج العذراء:
  
   مهنيًا: تكوّن رؤية واضحة للمستقبل، وتأتي ردات فعلك مميزة وتجعلك تخوض تجربة مشوّقة جدًا

عاطفيًا: يزداد حبك للشريك مع الأيام، حافظ عليه قدر استطاعتك وامنحه كل ما تملك من عاطفة صادقة

صحيًا: تصاب بوعكة شديدة جرّاء إصابة شخص عزيز على قلبك بمرض تعتقد أنه خطير ولكنه ليس كذلك


:برج الميزان
   مهنيًا: تفوّقك في العمل يزعج بعض الزملاء لكنه يفرح بعضهم الآخر، وهذا طبيعي حين تكون في دائرة الضوء وعلي الصعيد المالي من الممكن ان تكون هناك ارباح مالية لصالحك

عاطفيًا: محاولات مساعدة الشريك يجب أن تتواصل حتى النهاية، ولا تستسلم للعراقيل مهما تكن صعبة

صحيًا: بالصبر والجد تتمكن من الحصول على رشاقة وصحة سليمة


برج العقرب:
   مهنيًا: قد يثير هذا اليوم ردّ فعل على حدث يطرأ في مكان عملك، ويتحدث عن تغيير في اجواء العمل

عاطفيًا: لا تترك فقدان الثقة يؤثر في علاقتك بالشريك، فهو قد يوصلكما إلى أماكن لا ترغبان في الوصول إليها

صحيًا: الأوضاع المتشنجة التي تمر بها في مجالك المهني توترك جدًا وتثير أعصابك

برج القوس:                         
مهنيًا: لا تذهب في تفكيرك نحو أعمال غير آمنة، فواقع وضعك المهني غير مريح

عاطفيًا: تشعر بالارتباك بسبب عدم صراحتك مع الحبيب وتفاجئك ردة فعله

صحيًا: تسمع أخبارًا تسعدك أو تطمئن إلى صحة أحد المقرّبين أو تخوض تجربة رياضية مفيدة

برج الجدي
مهنيًا:  لحسن الحظ يكون هذا اليوم مناسبًا جدًا لمشاريعك ويولّد طاقة إيجابية

عاطفيا: يحمل إليك هذا اليوم وضعًا عاطفيًا مرضيًّا، وتسيطر على انفعالاتك وتبدو واثقًا بنفسك

صحيًا: حاول أن تكون نشيطًا ومتحمّسًا ومندفعًا لممارسة رياضة المشي أو الهرولة أو ركوب الخيل

برج الدلو:

مهنيًا: تعيد اليوم بعض القضايا القديمة الى الواجهة، وتنتظر حدثًا أو تطوّرًا يجعلك تقوم ببعض الاتصالات الطارئة

عاطفيًا: قد تسوء العلاقة بالشريك قريبًا، لكن الأمر لن يطول سوى لأيام معدودة

صحيًا: الانطواء على ذاتك وحبس نفسك في مكان منعزل يبقيانك في حالة نفسية غير مرتاحة


برج الحوت:
        مهنيًا: يسلّط هذا اليوم الضوء على قضايا مالية ملحّة، وقد تعرف ربحًا ماديًا مفاجئًا أو سلفة أو ما شابه

عاطفيًا: يطلب منك الشريك مشاركته في عمل يعود بالنفع عليكما، وتكون نتائجه إيجابية أكثر من المتوقع

صحيًا: قم بما يمليه عليك وضعك الصحي، أي تجنب كل ما يسبب لك الأذى والتعرض للأمراض

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 15/ 9/ 2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 20 / 9/ 2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 29/9/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 6/10/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 17/10/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

ترشيحاتنا

مختار مختار: ركلة الجزاء أنقذت الشناوي.. وقفشة الأفضل أمام الوداد

هزيمة مذلة ولعنة الفراعنة .. أبرز ما قالته الصحف المغربية عن فوز الأهلي على الوداد

شاهد.. بعثة الأهلي تغادر مطار محمد الخامس في طريق العودة للقاهرة

الأهلي يبدع ويتقدم 1-0 والشناوي يتألق في شوط أول مثير أمام الوداد ..فيديو

شاهد أول رد فعل لـ تركي آل الشيخ بعد هدف قفشة فى الوداد المغربي

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 18/10/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ هاف ستومك.. شقيقة هنا الزاهد بإطلالة تبرز أنوثتها

بفستان منقط.. ميس حمدان تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

بعد تصريحات والدها.. 10 صور لـ بوسي في آخر ظهور لها