توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 18/10/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الاحد 18 تشرين الاول - اكتوبر 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

:برج الحمل

مهنيًا: يثير هذا اليوم مواضيع مهنية مهمة ويجعلك شديد الانفعال تجاه أي اقتراح أو فكرة

عاطفيًا: إذا كنت مُقدمًا على جديد عاطفي فقد تتحمّس له جدًّا في هذا الوقت، وينعكس إيجابًا على وضعك

صحيًا: أنت ترتكب خطأ كبيرًا إذا أقلعت عن ممارسة الرياضة متذرّعًا بضيق الوقت



برج الثور:

مهنيًا: تثار اليوم أزمة لها علاقة بالماضي، حافظ على مشاعرك وآرائك سريّة، واعمل بعيدًا عن العيون

عاطفيًا: لا تنتظر مبادرة الشريك لتعبّر له عن مشاعرك، فهذا يمنحكما مزيدًا من الاستقرار العاطفي

صحيًا: تجنب السهرات الطويلة لأنها تؤثر في نشاطك في العمل وقد تشتت تركيزك





برج الجوزاء:

مهنيًا: حاول أن تتجنّب الإرهاق وكثرة المجهود غير المبرّر، لأنك قد تواجه بعض التعب في الأيام المقبلة، ويستحسن أن ترتاح

عاطفيًا: تصرّفات غير مبرّرة من الشريك بسبب ردود الفعل التي ظهرت أخيرًا منك

صحيًا: عليك النهوض باكرًا وممارسة الرياضة قبل القيام بأي نشاط أو عمل





برج السرطان:

مهنيًا: تنشط الاتصالات المثمرة وتنفرج الأوضاع على نحو ملحوظ، استثمر طاقاتك الإدارية ومواهبك في سبيل استغلال الفرص

عاطفيًا: الخلاف مع الشريك يجب ألا يدوم طويلًا، فهو الوحيد القادر على مساعدتك في كل الظروف

صحيًا: لا تدع نصائح الآخرين العشوائية تقنعك بأن ممارستك الرياضة لن تجديك







برج الاسد:

مهنيًا: يوم مناسب بالنسبة اليك فلكيا ويُكسبك نقاطًا كبيرة وأهمية تؤدي دورًا لمصلحتك

عاطفيًا: قد يصعب عليك التفاهم مع الشريك، وربما تظهر عن تأفف وتذمر وتوجه الانتقاد والملاحظات الجارحة من دون حدود

صحيًا: أضبط أعصابك، ولا تنفعل أمام أمور بسيطة لا تستحق حتى الالتفات إليها



برج العذراء:



مهنيًا: تكوّن رؤية واضحة للمستقبل، وتأتي ردات فعلك مميزة وتجعلك تخوض تجربة مشوّقة جدًا

عاطفيًا: يزداد حبك للشريك مع الأيام، حافظ عليه قدر استطاعتك وامنحه كل ما تملك من عاطفة صادقة

صحيًا: تصاب بوعكة شديدة جرّاء إصابة شخص عزيز على قلبك بمرض تعتقد أنه خطير ولكنه ليس كذلك







:برج الميزان

مهنيًا: تفوّقك في العمل يزعج بعض الزملاء لكنه يفرح بعضهم الآخر، وهذا طبيعي حين تكون في دائرة الضوء وعلي الصعيد المالي من الممكن ان تكون هناك ارباح مالية لصالحك

عاطفيًا: محاولات مساعدة الشريك يجب أن تتواصل حتى النهاية، ولا تستسلم للعراقيل مهما تكن صعبة

صحيًا: بالصبر والجد تتمكن من الحصول على رشاقة وصحة سليمة







برج العقرب:

مهنيًا: قد يثير هذا اليوم ردّ فعل على حدث يطرأ في مكان عملك، ويتحدث عن تغيير في اجواء العمل

عاطفيًا: لا تترك فقدان الثقة يؤثر في علاقتك بالشريك، فهو قد يوصلكما إلى أماكن لا ترغبان في الوصول إليها

صحيًا: الأوضاع المتشنجة التي تمر بها في مجالك المهني توترك جدًا وتثير أعصابك



برج القوس:

مهنيًا: لا تذهب في تفكيرك نحو أعمال غير آمنة، فواقع وضعك المهني غير مريح

عاطفيًا: تشعر بالارتباك بسبب عدم صراحتك مع الحبيب وتفاجئك ردة فعله

صحيًا: تسمع أخبارًا تسعدك أو تطمئن إلى صحة أحد المقرّبين أو تخوض تجربة رياضية مفيدة





برج الجدي

مهنيًا: لحسن الحظ يكون هذا اليوم مناسبًا جدًا لمشاريعك ويولّد طاقة إيجابية

عاطفيا: يحمل إليك هذا اليوم وضعًا عاطفيًا مرضيًّا، وتسيطر على انفعالاتك وتبدو واثقًا بنفسك

صحيًا: حاول أن تكون نشيطًا ومتحمّسًا ومندفعًا لممارسة رياضة المشي أو الهرولة أو ركوب الخيل

برج الدلو:

مهنيًا: تعيد اليوم بعض القضايا القديمة الى الواجهة، وتنتظر حدثًا أو تطوّرًا يجعلك تقوم ببعض الاتصالات الطارئة

عاطفيًا: قد تسوء العلاقة بالشريك قريبًا، لكن الأمر لن يطول سوى لأيام معدودة

صحيًا: الانطواء على ذاتك وحبس نفسك في مكان منعزل يبقيانك في حالة نفسية غير مرتاحة







برج الحوت:

مهنيًا: يسلّط هذا اليوم الضوء على قضايا مالية ملحّة، وقد تعرف ربحًا ماديًا مفاجئًا أو سلفة أو ما شابه

عاطفيًا: يطلب منك الشريك مشاركته في عمل يعود بالنفع عليكما، وتكون نتائجه إيجابية أكثر من المتوقع

صحيًا: قم بما يمليه عليك وضعك الصحي، أي تجنب كل ما يسبب لك الأذى والتعرض للأمراض

