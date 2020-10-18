توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 18/10/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الاحد 18 تشرين الاول - اكتوبر 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
:برج الحمل
مهنيًا: يثير هذا اليوم مواضيع مهنية مهمة ويجعلك شديد الانفعال تجاه أي اقتراح أو فكرة
عاطفيًا: إذا كنت مُقدمًا على جديد عاطفي فقد تتحمّس له جدًّا في هذا الوقت، وينعكس إيجابًا على وضعك
صحيًا: أنت ترتكب خطأ كبيرًا إذا أقلعت عن ممارسة الرياضة متذرّعًا بضيق الوقت
برج الثور:
مهنيًا: تثار اليوم أزمة لها علاقة بالماضي، حافظ على مشاعرك وآرائك سريّة، واعمل بعيدًا عن العيون
عاطفيًا: لا تنتظر مبادرة الشريك لتعبّر له عن مشاعرك، فهذا يمنحكما مزيدًا من الاستقرار العاطفي
صحيًا: تجنب السهرات الطويلة لأنها تؤثر في نشاطك في العمل وقد تشتت تركيزك
برج الجوزاء:
مهنيًا: حاول أن تتجنّب الإرهاق وكثرة المجهود غير المبرّر، لأنك قد تواجه بعض التعب في الأيام المقبلة، ويستحسن أن ترتاح
عاطفيًا: تصرّفات غير مبرّرة من الشريك بسبب ردود الفعل التي ظهرت أخيرًا منك
صحيًا: عليك النهوض باكرًا وممارسة الرياضة قبل القيام بأي نشاط أو عمل
برج السرطان:
مهنيًا: تنشط الاتصالات المثمرة وتنفرج الأوضاع على نحو ملحوظ، استثمر طاقاتك الإدارية ومواهبك في سبيل استغلال الفرص
عاطفيًا: الخلاف مع الشريك يجب ألا يدوم طويلًا، فهو الوحيد القادر على مساعدتك في كل الظروف
صحيًا: لا تدع نصائح الآخرين العشوائية تقنعك بأن ممارستك الرياضة لن تجديك
برج الاسد:
مهنيًا: يوم مناسب بالنسبة اليك فلكيا ويُكسبك نقاطًا كبيرة وأهمية تؤدي دورًا لمصلحتك
عاطفيًا: قد يصعب عليك التفاهم مع الشريك، وربما تظهر عن تأفف وتذمر وتوجه الانتقاد والملاحظات الجارحة من دون حدود
صحيًا: أضبط أعصابك، ولا تنفعل أمام أمور بسيطة لا تستحق حتى الالتفات إليها
برج العذراء:
مهنيًا: تكوّن رؤية واضحة للمستقبل، وتأتي ردات فعلك مميزة وتجعلك تخوض تجربة مشوّقة جدًا
عاطفيًا: يزداد حبك للشريك مع الأيام، حافظ عليه قدر استطاعتك وامنحه كل ما تملك من عاطفة صادقة
صحيًا: تصاب بوعكة شديدة جرّاء إصابة شخص عزيز على قلبك بمرض تعتقد أنه خطير ولكنه ليس كذلك
:برج الميزان
مهنيًا: تفوّقك في العمل يزعج بعض الزملاء لكنه يفرح بعضهم الآخر، وهذا طبيعي حين تكون في دائرة الضوء وعلي الصعيد المالي من الممكن ان تكون هناك ارباح مالية لصالحك
عاطفيًا: محاولات مساعدة الشريك يجب أن تتواصل حتى النهاية، ولا تستسلم للعراقيل مهما تكن صعبة
صحيًا: بالصبر والجد تتمكن من الحصول على رشاقة وصحة سليمة
برج العقرب:
مهنيًا: قد يثير هذا اليوم ردّ فعل على حدث يطرأ في مكان عملك، ويتحدث عن تغيير في اجواء العمل
عاطفيًا: لا تترك فقدان الثقة يؤثر في علاقتك بالشريك، فهو قد يوصلكما إلى أماكن لا ترغبان في الوصول إليها
صحيًا: الأوضاع المتشنجة التي تمر بها في مجالك المهني توترك جدًا وتثير أعصابك
برج القوس:
مهنيًا: لا تذهب في تفكيرك نحو أعمال غير آمنة، فواقع وضعك المهني غير مريح
عاطفيًا: تشعر بالارتباك بسبب عدم صراحتك مع الحبيب وتفاجئك ردة فعله
صحيًا: تسمع أخبارًا تسعدك أو تطمئن إلى صحة أحد المقرّبين أو تخوض تجربة رياضية مفيدة
برج الجدي
مهنيًا: لحسن الحظ يكون هذا اليوم مناسبًا جدًا لمشاريعك ويولّد طاقة إيجابية
عاطفيا: يحمل إليك هذا اليوم وضعًا عاطفيًا مرضيًّا، وتسيطر على انفعالاتك وتبدو واثقًا بنفسك
صحيًا: حاول أن تكون نشيطًا ومتحمّسًا ومندفعًا لممارسة رياضة المشي أو الهرولة أو ركوب الخيل
برج الدلو:
مهنيًا: تعيد اليوم بعض القضايا القديمة الى الواجهة، وتنتظر حدثًا أو تطوّرًا يجعلك تقوم ببعض الاتصالات الطارئة
عاطفيًا: قد تسوء العلاقة بالشريك قريبًا، لكن الأمر لن يطول سوى لأيام معدودة
صحيًا: الانطواء على ذاتك وحبس نفسك في مكان منعزل يبقيانك في حالة نفسية غير مرتاحة
برج الحوت:
مهنيًا: يسلّط هذا اليوم الضوء على قضايا مالية ملحّة، وقد تعرف ربحًا ماديًا مفاجئًا أو سلفة أو ما شابه
عاطفيًا: يطلب منك الشريك مشاركته في عمل يعود بالنفع عليكما، وتكون نتائجه إيجابية أكثر من المتوقع
صحيًا: قم بما يمليه عليك وضعك الصحي، أي تجنب كل ما يسبب لك الأذى والتعرض للأمراض