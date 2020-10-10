توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت إلى الجمعة 10 - 16 أكتوبر 2020

كيف سيكون حظك لهذا الاسبوع؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع؛ لذلك إليك توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت الى الجمعة 10 - 16 أكتوبر 2020، وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

:برج الحمل

حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد المهني

تتارجح بين الايجابية والسلبية في هذا الاسبوع الغريب الاطوار لذلك لا تجازف، دع الأمور تجري بأقل درجة ممكنة من التشنج. كن حذرًا وراقب أسلوبك وتصرفاتك جيدًا. لا تعلّق على الوعود الآتية من الدخلاء، ولا تتسرع في اتخاذ قرارات مهمّة. لا تسبح عكس التيار ولا تصارع الرياح لست في حاجة الى المزيد من المشكلات، ولا لتأزيم الأمور البسيطة. واجه التحديات بأعصابك الباردة وهدوئك المعروف. كن منطقيًا وعمليًا كي لا تخيّب الآمال.



حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد العاطفي

تصطدم بداية هذا الاسبوع بخيبة عاطفية او رفض لمغازلة ما وذلك بسبب مغادرة الحماية الفلكية العاطفية لتناقش موضوعات شخصية متنوّعة قد تعني حياتك العائلية والمهنية والاجتماعية. تواجه شروطًا ومُهلًا، وتعيش بعض الارباكات المتعلّقة بنجاح مادي تسعى اليه، او بانفتاح اجتماعي قد يُسبّب الغيرة او بمسائل مهنية تولّد منافسة. تُضطر الى معالجة ذيول بعض العلاقات العابرة التي مَررت بها في السابق.







برج الثور:

حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد المهني:

تهددك مواقع الكواكب المعاكسة التي تفرض عليك مراوحة المكان فتلتبس عليك الامور اذ ان التحدي كبير وما عليك الا ان تتكيف مع الاجواء وتحاصر بمهارتك المشاكل كما الحواجز التي تنصب امامك ..هنالك خياران لا ثالث لهما, إما أن تتخبط عشوائيًا مع المسؤوليات والضغوط، وإما أن تتمالك أعصابك وتمسك بزمام الامور مجددًا. إن الخيار الاول يسلط كل الاضواء على عدم كفاءتك وربما عدم جدارتك للمركز الذي أنت فيه. تنقصك الرصانة والنضج المهني وعلى الارجح ستسبّب نفور الكثيرين وحتى عدم إخلاصهم لك. إن التحرك العشوائي يوحي بعدم الثقة بالنفس والقدرات كما يشجع على ارتكاب الأخطاء.

حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد العاطفي:

صداقات جديدة وحياة اجتماعية صاخبة تتضاعف النشاطات الاجتماعية، وتبدو الاتصالات ممتعة لا بل محفزة جدًا. بالرغم من الخسوف الذي قد يطال صحة الشريك او احد الاولاد , تناغم في العواطف تكتسب أنت جاذبية كبيرة، فتجد حلولًا لبعض المشاكل الشخصية، وتبادر إلى إرضاء الحبيب. إذا كنت عازبًا فقد تفتتح فترة مزدهرة باللقاءات الجميلة والوعود.



برج الجوزاء:

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد المهني:

أسبوع مميز يجعلك تتمتع بنفوذ كبير , نجاح اسفار ارباح ويعزز طاقاتك الفكرية وتبدأ الاسبوع على نغمة ايجابية وتحرز تقدمًا ملحوظًا وتتوسع دائرة تحركاتك وترتفع شعبيتك في محيطك يجب ان تستفيد من الطاقة الكبيرة التي يزودك بها الفلك كما ان مزاجك العذب وإقبالك على الحياة إذ أن الحظ يلاحقك ويضبط الايقاع في كل المجالات, تكون الحظوظ كبيرة وايجابية حاول ان تعطي نفسك وقتا للهو والتسلية لا تكن مهووسا بالعمل فهناك اشياء اخرى نحتاج اليها في الحياة .



حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

تنعم باجواء جيدة وتستعيد روحك المرحة وحبك الواسع للحياة فتنعم بعلاقات ودية مع المحيط، وبصداقات مميزة تلعب دورًا في توجهاتك واتزانك العاطفي. تعيش تواطؤًا مع الحبيب وتقاربًا وتفاهمًا، وإذا كنت وحيدًا فقد يلفت انتباهك شخص يلوح في الأفق، أما اللقاءات الرومنسية فقد تتم للعازبين عبر بعض الاتصالات التربوية أو الروحية، أو من خلال بعض الأصدقاء.









برج السرطان:



حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:

يملؤك التفاؤل والامل تتلاحق الاحداث بشكل سريع وتنجح في اغتنام الفرص وتتمتع برؤية واضحة تدهش الكثيرين بسرعة تصرفك واندفاعك الشديد الذي تتمتع به يناسبك تماما ويرسل لك اجمل تأثيراته لينير دربك بالنجاح والربح وبالتالي سيكون اسبوعا مثمرا وغنيا على كافة الاصعدة ومناسبا لتحديد الاهداف والاولويات تبدو متحمسا للحياة ولخوض مجالات جديدة وسيكون الجميع بانتظار قرارك او اشارة منك اللقاءات مثمرة ومفيدة وهي ضرورية لتحسين موقعك.



حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي:

يكون القلب سعيدا ان كوكب الزهرة يحمل تعاطفا ويؤشر الى تناغم ومصالحة ممكنة يضفي عليك لطافة ويضاعف مشاعرك الرقيقة هذا هو الاسبوع الانسب للجلوس مع الحبيب وبحث المواضيع الدقيقة الوقت مناسب جدا لتسوية اي خلاف ولاعادة المياه لمجراها الطبيعي لينعكس عليك ارتياح نفسي وثقة كبيرة بالنفس, العازب يتشجع على التحرك باتجاه حياة انشط قد يلتقي خلالها بمن يلفت انتباهه.









برج الاسد:

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد المهني:

يطلّ عليك بداية هذا الاسبوع بطوالع فلكية دقيقة من جهة مع تواجد القمر فى بيتك الثاني عشر ، وواعدة من جهة أخرى بعد انتقال القمر اليك ، الاولى تحمل تاثيرات فلكية معاكسة ما يضطرك الى بذل جهود مضاعفة لتفادي سلبياتها وا يسبب لك تراجع في المعنويات عوائق وعراقيل لا تعاند وتتشبث برايك ولا تتخذ قرارات متسرعة. كذلك ان السلبية تكمن في إمكان حصول أحداث مربكة. لكن بعد انتقال القمر الى برجك تتغير الاجواء العامة لبرجك و يشعر مواليد الاسد بالراحة والطمأنينة والاعتداد بالنفس وحب الحياة والنشاط



حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد العاطفي:

‏ لا تتردد بتلطيف الاجواء فقد يؤثر الركود والهدوء سلبا على استقرار العلاقة حاذر من الفوضى والفتور والكلام المبهم الذي يولد التباسات سارع الى اعادة الامور الى مجاريها الطبيعية والى تصحيح العلاقات التي تخلخلت مؤخرًا, بادر الى المصالحات والى جلسات الوفاق والتسوية خذ اقساطا من الراحة وللترفيه عن نفسك مع الحبيب.





برج العذراء:

حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد المهني:

تكثر الضغوط بدياة من يوم الاحد ومن حيث لا تدري قد تجد نفسك في صدام او مواجهة الظروف معقدة قد تواجه التحديات ومعاكسات فلكية تطالك لتعرقل مسارك وتعيق حركتك وتطلب منك التفهم حتى تتجنب المواجهات والازمات والكثير من الحذر والتروي والدبلوماسية,أدعوك للاستراحة راع ظروفك الصحية ولا تستنفد طاقتك, لا تجازف. تكثر المسؤوليات تحنب الجدال العقيم الذي لا ينفع الا لاثارة غضبك فأنت تفتقد للحماسة والحيوية فلا تتطوّع ولا تقدم خدماتك لأعمال صعبة ولا توقع على وثائق تحت وطأة الانفعال .





حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد العاطفي:

وجود الزهرة في برجك يشير الى فترة من الصداقات واللقاءات الاجتماعية الزاهرة تخرج من الروتين وتساعدك الظروف فتولد اجواء غير كلاسيكية تساعدك اما على التعبير عن نفسك او على إفهام مشاعرك للطرف الآخر, لتعيش حبا وانسجاما وشوقا وتفاهما مع الحبيب لا بل تسمع بوحا جميلا وتفرح باللقاءات المتعددة ونظرات الاعجاب تنصب عليك من الصعب مقاومة جاذبيتك.





:برج الميزان

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد المهني:

لا شك انك تسير نحو تغيير اكيد فتدخل اسبوعا من الخلق والابداع والعطاء والاشراق على كافة الاصعدة مهنية مادية شخصية واجتماعية ان التاثيرات الفلكية جيدةوواعدة بنتائج فورية وعملية لمشاريع لك تحتل المرتبة الاولى ويبارك الفلك كل تغيير وتطور ومشروع جديد او اي تحرك تراه انت مناسبا قد تتلقى خبرا جيدا او تتخذ قرارا حكيما وشجاعا يخرجك من مأزق او يفتح امامك الابواب واسعة وكأن تكون على موعد مع عملية شراء او استثمار كبير او توظيف لبعض العائدات في مجالات مربحة.



حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي:

يعاكسك كوكب الزهرة ويجعل حياتك الشخصية معرضة للاهتزازات فتعيش ضغطا كبيرا ومخاطر تحيط بالعلاقة الزوجية او العاطفية فتتطوّر الأحداث بشكل سلبي تطرح على نفسك اسئلة كثيرة وتشكك ببعض العاطف ويكون لديك غير محفّز وسبب لاعادة حساباتك. لا تعرّض استقرارك العاطفي للتأرجح كي لا تكبر الهوّة بين الطرفين وتظهر فروقات شاسعة بينكما. من الضروري السيطرة على انفعالاتك والابتعاد عن لوم الحبيب عند كل مشكل او خلاف. إن التصلب في المواقف لا يخدم مصلحة العلاقة وقد يؤدي الى مواجهة خطيرة حاول ان تتحدّث بليونة ، وابتعد عن إبداء الرأي والملاحظات الصريحة.







برج العقرب:

حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد المهني:

يعدك الفلك بارباح وحب وحظوظ كبيرة ترافق اعمالك تكون الحماسة شديدة كما يشير الجو الفلكي الى ارتفاع في المعنويات وكذلك الحظوظ والثقة بالنفس تعيش هذا الاسبوع تسويات واتفاقات وحلول ممتازة وانسجام فلكي استثنائي فتشعر بسعادة كبيرة لم تعرفها منذ فترة طويلة سوف يلمع نجمك وتلحظ تحسنا كبيرا وتتطور اعمالك تتحرّك في كل الاتجاهات الحظ يدعمك لكي تطوّر وضعك المهني. قد تقوم برحلات وأسفار تبدو إيجابية، ويحالفك الحظّ في معظم المجالات.



حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد العاطفي:

تتمتع هذا الاسبوع بنعم كوكب الحب فتعيش علاقات ودية مع المحيط، وصداقات مميزة تلعب دورًا في توجهاتك واتزانك العاطفي. تعيش تواطؤًا مع الحبيب وتقاربًا وتفاهمًا، وإذا كنت وحيدًا فقد يلفت انتباهك شخص يلوح في الأفق، أما اللقاءات الرومنسية فقد تتم للعازبين عبر بعض الاتصالات التربوية أو الروحية، أو من خلال بعض الأصدقاء، في حين أن المجال المهني يبدو الموقع الأوفر حظًا للقاءات العاطفية.



برج القوس:

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد المهني:

تعاني خلال الاسبوع من التباس ما ويشير الى تاخير في عملية او مشروع او سفر لا تخالف القوانين احترم مبادىء المؤسسة التي تعمل لديها ولا تتأخر عن عملك كي لا تهدد موقعك او منصبك المهني, تكيف مع الاجواء ولا تسبح عكس التيار فقد يجرفك معه لا توظف اموالك بمشاريع وخطط جديدة انت تفتقد الى المناعة والحماية الفلكية في هذه الفترة ان الاضواء كلها مسلطة على ادائك وسلوكك .لكن وجب التنبيه انو هناك خلال هذا الاسبوع ايام جيدة خاصتا خلال انتقال القمر الى برج الاسد حيث يعود الحظ ليرافقك يا عزيزي القوس



حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي:

تتداخل الشؤون العائلية مع ظروفك الشخصية، وقد تواجه من يضع لك العصي في الدواليب ما يرتّب عليك الانتباه والهدوء والتأني، وعدم اتخاذ قرارات متسرّعة،. تعيش حالات من الإرباك، حيث تواجه سوء تفاهم مع المقربين أو مع الحبيب والزوج، يعاكسك الظرف ويطلب إليك عدم الإصرار والإلحاح على شخص يحبّك ويضطر مثلا إلى البعاد، أو يتصرف بطريقة لا ترضيك فتحيطه بغيرة قاتلة.



برج الجدي:

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد المهني:

لا تستسلم للجو المشحون والمتشنج ولا تغامر في الاماكن الدقيقة بل حاول التريث فالظرف الفلكي يتطلب منك التريث والحكمة ومن الافضل عدم بدء المشاريع يتوجب عليك هذا الاسبوع ان تختم الاعمال لا ان تفتحها وان تنهي النقاشات لا ان تبدأها ، نوعية وقت صعبة يولد بلبلة وسؤ التفاهم في محيطك المهني اجواء متناقضة تأجيل وتسويف كن حذر ولا تقع ضحية المراوغين او الاغراءات ولا تترك زيول الامور العالقة تجر خلفك حاذر من اهمال صحي ولا تهدد استقرارك العام بالتراجع.



حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد العاطفي:

تنعم بطالع مميّز لعواطفك وعلاقاتك الشخصية ما يحمل الوعود الكثيرة. تعود المياه الى طبيعتها وتطمئن الخواطر فيسهل عليك التعارف والوقوع في الحب عواطفك جياشة وترغب في اهاء اي فراغ تشعر به في قلبك تشدّك الاوساط النافذة والفاعلة والمراكز الكبيرة، فتسعى اليها او يخفق قلبك باتجاهها، الاّ أنّك تعود الى هدوئك، وتوطّد العلاقة مع الحبيب، وقد تلتقي نصفك الآخر، اذا كنت خاليًا، تتصالح مع اصدقاء قدامى وتعمّق بعض الصِّلات.



برج الدلو:

حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد المهني:

للاسف اسبوع مربك خاصة ان تأثيراته لن تنحصر في نواحي معينة بل ستطال كافة نواحي حياتك اسبوع صعب تكون المنافسة كبيرة وقد تعيش حالة من الارباك والتاخير والتباسات في العمل يتوجب عليك مراعاة ظروفك وحاذر ارتكاب الاخطاء وتجنب توجيه اللوم والانتقادات قد تمر بامتحان او تجربة فلا تراهن على الحظوظ أدعوك الى تجنّب توقيع أي ورقة أو مستند أو المباشرة بخطوة جديدة مهما كثرت الإغراءات والضغوط. أطلب مهلة. كذلك أحذرّك من ظهور مشاحنات وخلافات أو ضغوط لمنافسين، فلا ترتبط بالمواعيد المهمة إلا إذا كانت أعصابك هادئة ومتماسكة.

حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد العاطفي:

وجود الزهرة في العذراء يخفف الوهج العاطفي ويزرع الفوضى في ميولك واهوائك وقراراتك ونتيجة لهذه الاجواء المسيطرة قد تتعرض لخيبة امل او خسارة ما قد تشعر ببعض التعب والتراجع في المعنويات وقد يتم خلط الاوراق لذلك خقفف النمط وحاذر من المناورات والغموض وابتعد عن الخلافات هنالك فتور وجفاء ويتحدق الفلك عن مشاعر سلبية وانفعالات كالغيرة والغضب وعدم التسامح , اسبوع ساخن يجعلك تعيش تجارب صعبة وامتحانات معقدة, قم ببعض التنازلات اة التسويات وقدم الدعم للاحباء ولا تتفوه بكلام جارح.



برج الحوت:

حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد المهني:

يبرز الفلك خلال بداية الاسبوع مواهبك وتشرق بجاذبية كبيرة كما تبشر بترقية او تقدم او نجاح تحرزه كما تجعلك متحمسًا ديناميكيا فتفتح الأبواب المغلقة فتتقدّم بخطى ثابتة وتترك أفضل الانطباعات فانت تستحق ان تتسلط عليك الاضواء فلا تخيب الامال المعقودة عليك. لكن انتقال القمر خلال الاسبوع خاصتا عندما يدخل الى بيتك السادس يسبب انفعالات شديدة حافظ على هدوئك لا تكن متسرعًا , فكن متأنيًا جدًا تعاكسك الظروف وتظهر مشاحنات وخلافات طارئة, قد يصعب عليك بين اعتماد الموضوعية والعقلانية حاذر المشاعر والانفعالات السلبية ابتعد عن المواجهة واثارة الخصومة.



حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد العاطفي:

يغمرك كوكب الحب بخيراته وتنعم بمباركة ودعم اوضاعك العاطفية ويتحدث عن تغييرات في قدرك الشخصي ويولّد لك جوًّا خاصًا من الانجذاب والألاعيب العاطفية والسحر والنظرات والاشارات الرومنسية. تثير اهتمام الشريك والحبيب الذي يبدي حرصًا عليك ويخاف من منافسين او منافسات. يسعى اليك الكثيرون، وقد تضطر الى إقفال هاتفك ردًّا لبعض المعجبين والمعجبات. ويضفي عليك هذا الأسبوع إشعاعًا ونجومية ويحملك الى تقارب وودّ، والى بوح بالحب كما الى غرام من النطرة الأولى.