توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 4 /10 /2020 مهنياً وعاطفياً وصحياً

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع؛ لذلك إليك توقعات الأبراج ليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
:برج الحمل
مهنيًا: يتيح لك الفلك خلال هذا اليوم فرصًا جديدة لشراكة محتملة أو للبدء بمشروع
عاطفيًا: الشريك يطالبك بجواب حاسم حول طبيعة العلاقة بينكما، ويريد توضيحًا لبعض الأمور التي تهمّكما
صحيًا: تلتزم أمام الجميع الإقلاع عن التدخين والبدء بممارسة الرياضة يوميًا
برج الثور:
مهنيًا: يلمع نجمك في غضون الأيام القليلة المقبلة، وتحقق إنجازًا مميزًا على الصعيد المهني، تستحق عليه التهنئة
عاطفيًا: تسود الرومانسية حياتك لكن قد يطرأ ما يجعلك متشنّجًا قليلًا بسبب وضع عاطفي متأزم أو لسرّ أخفيته
صحيًا: تتماثل للشفاء بعد وعكة ألمّت بك، وهذا ما ينسحب ارتياحًا على جميع أفراد الأسرة
برج الجوزاء:
مهنيًا: تشكو تراجعًا في المعنويات وتأخيرًا في المعاملات وبلبلة وتفتقد الحيوية، ومن الحكمة عدم استعجال الأمور على الاطلاق
عاطفيًا: تشعر ببعض التراجع المعنوي، ويترافق ذلك مع بعض التردّد الذي يفرض عليك الحسم قبل تفاقم الأمور
صحيًا: الآلام العابرة التي تنتابك بين حين وآخر تحتم عليك زيارة الطبيب بأسرع وقت
برج السرطان:
مهنيًا: تشعر بالحماسة للمشاركة الفاعلة في عدة أنشطة وتؤدي دورًا بارزًا في ورش العمل، قد تسافر أو تشارك في ندوة أو مؤتمر
عاطفيًا: تمنح نفسك الحرية في أن تحب أحدهم على طريقتك الخاصة، مطبقًا المثل القائل \"كن جميلًا ترَ الوجود جميلا\"
صحيًا: لا تدع كثرة مشاغلك تثنيك عن ممارسة الرياضة، عليك تخصيص وقت يومي لها
برج الاسد:
مهنيًا: تشعر بالانفراج وتتنفس الصعداء، ويسلّط الضوء على شؤون مالية وتفاصيل مادية كثيرة
عاطفيًا: استقرار ومراوحة في العلاقة بالشريك، وخصوصًا بعد توضيح الأمور ووضع النقاط على الحروف
صحيًا: تنفذ بانتظام وعناية ما يطلبه الطبيب منك، فتشعر بأن صحتك نحو المزيد من التحسن
برج العذراء:
مهنيا: يتيح هذا اليوم فرصًا جيدة للاتصالات والمفاوضات المتعلقة بشأن مالي، ويشير الى عملية شراء مهمة
عاطفيًا: مجموعة من المؤشرات الجيدة، تلاقي مساعيك نتيجة مثمرة جدًا وتتحسن العلاقة
صحيًا: تحاول جمع أكبر عدد من المحيطين بك للقيام بنشاطات رياضية يومية
:برج الميزان
مهنيًا: إياك والغرور وانتقاد الآخرين ما لم تكن أهمّ منهم، بل عد إلى صوابك وكن واعيًا، فالزمن لا يرحم
عاطفيًا: لا تقم بأي عمل طائش قد يفوّت عليك فرصة التفاهم والحوار مع الحبيب هذا اليوم
صحيًا: تحاش قدر الإمكان الدخول في معمعات وحوارات ساخنة قد توتر لك أعصابك
برج العقرب:
مهنيًا: تكون قدرتك على المجابهة قوية، لا تتردد في استثمار افكارك الرائدة، فقد تقودك الى نجاحات غير متوقعة
عاطفيًا: تستعد للقيام برحلة مع الحبيب والابتعاد عن أجواء العمل والضغوط المرهقة
صحيًا: الصداع شبه الدائم سببه إما ضعف في النظر أو عامل آخر يستدعي زيارة الطبيب اليوم قبل الغد
برج القوس:
مهنيًا: كُن جاهزًا لتحمّل مسؤولياتك ولإنجاز أعمالك بصورة كاملة، ولا تختلق العداوات أو الخلافات مع الزملاء والمسؤولين
عاطفيًا: تلتقي الحبيب قريبًا وتضعان النقاط على الحروف في استمرار العلاقة على أسس سليمة
صحيًا: كل ما تخطط له يسير على خير ما يرام، وتبدو الأمور جلية على وجهك
برج الجدي
مهنيًا: يحمل إليك فرصًا سعيدة وقد توظّف طاقاتك من أجل بلورة مشروع مميّز
عاطفيًا: طموحك العاطفي كبير جدًا، لكنك تبحث عن الفرصة المناسبة التي تساعدك على تحقيق هذا الطموح
صحيًا: خصص المزيد من الوقت لترتاح من عناء العمل ومارس الرياضة يوميًا
برج الدلو:
مهنيًا: تكون قدرتك على المجابهة قوية، لا تتردد في استثمار افكارك الرائدة، فقد تقودك الى نجاحات
عاطفيًا: اغتنم فرصة بقائك في المنزل للتفكير بهدوء في أمور كانت تشغل بالك إزاء الشريك
صحيًا: عوارض القلق التي تنتابك بين الحين والآخر تبقي أعصابك في حال توتر دائم
برج الحوت:
مهنيًا: تبحث عن أمان واستقرار واطمئنان أما بالنسبة إلى وضع مالي أو تمويلي تبحثه أو الوضع المهني عمومًا
عاطفيًا: ارتباط عاطفي جديد في طريقه إليك، قد يحمل إليك مشروع وزواج واستقرار نهائي
صحيًا: إذا كنت تكثر من تناول الحلويات، النتائج ستظهر قريبًا جدًا ولن تكون مطمئنة