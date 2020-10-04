توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 4 /10 /2020 مهنياً وعاطفياً وصحياً

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع؛ لذلك إليك توقعات الأبراج ليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.





:برج الحمل

مهنيًا: يتيح لك الفلك خلال هذا اليوم فرصًا جديدة لشراكة محتملة أو للبدء بمشروع

عاطفيًا: الشريك يطالبك بجواب حاسم حول طبيعة العلاقة بينكما، ويريد توضيحًا لبعض الأمور التي تهمّكما

صحيًا: تلتزم أمام الجميع الإقلاع عن التدخين والبدء بممارسة الرياضة يوميًا





برج الثور:

مهنيًا: يلمع نجمك في غضون الأيام القليلة المقبلة، وتحقق إنجازًا مميزًا على الصعيد المهني، تستحق عليه التهنئة

عاطفيًا: تسود الرومانسية حياتك لكن قد يطرأ ما يجعلك متشنّجًا قليلًا بسبب وضع عاطفي متأزم أو لسرّ أخفيته





صحيًا: تتماثل للشفاء بعد وعكة ألمّت بك، وهذا ما ينسحب ارتياحًا على جميع أفراد الأسرة





برج الجوزاء:

مهنيًا: تشكو تراجعًا في المعنويات وتأخيرًا في المعاملات وبلبلة وتفتقد الحيوية، ومن الحكمة عدم استعجال الأمور على الاطلاق

عاطفيًا: تشعر ببعض التراجع المعنوي، ويترافق ذلك مع بعض التردّد الذي يفرض عليك الحسم قبل تفاقم الأمور





صحيًا: الآلام العابرة التي تنتابك بين حين وآخر تحتم عليك زيارة الطبيب بأسرع وقت





برج السرطان:

مهنيًا: تشعر بالحماسة للمشاركة الفاعلة في عدة أنشطة وتؤدي دورًا بارزًا في ورش العمل، قد تسافر أو تشارك في ندوة أو مؤتمر

عاطفيًا: تمنح نفسك الحرية في أن تحب أحدهم على طريقتك الخاصة، مطبقًا المثل القائل \"كن جميلًا ترَ الوجود جميلا\"





صحيًا: لا تدع كثرة مشاغلك تثنيك عن ممارسة الرياضة، عليك تخصيص وقت يومي لها









برج الاسد:

مهنيًا: تشعر بالانفراج وتتنفس الصعداء، ويسلّط الضوء على شؤون مالية وتفاصيل مادية كثيرة

عاطفيًا: استقرار ومراوحة في العلاقة بالشريك، وخصوصًا بعد توضيح الأمور ووضع النقاط على الحروف





صحيًا: تنفذ بانتظام وعناية ما يطلبه الطبيب منك، فتشعر بأن صحتك نحو المزيد من التحسن





برج العذراء:

مهنيا: يتيح هذا اليوم فرصًا جيدة للاتصالات والمفاوضات المتعلقة بشأن مالي، ويشير الى عملية شراء مهمة

عاطفيًا: مجموعة من المؤشرات الجيدة، تلاقي مساعيك نتيجة مثمرة جدًا وتتحسن العلاقة





صحيًا: تحاول جمع أكبر عدد من المحيطين بك للقيام بنشاطات رياضية يومية





:برج الميزان

مهنيًا: إياك والغرور وانتقاد الآخرين ما لم تكن أهمّ منهم، بل عد إلى صوابك وكن واعيًا، فالزمن لا يرحم

عاطفيًا: لا تقم بأي عمل طائش قد يفوّت عليك فرصة التفاهم والحوار مع الحبيب هذا اليوم

صحيًا: تحاش قدر الإمكان الدخول في معمعات وحوارات ساخنة قد توتر لك أعصابك





برج العقرب:

مهنيًا: تكون قدرتك على المجابهة قوية، لا تتردد في استثمار افكارك الرائدة، فقد تقودك الى نجاحات غير متوقعة

عاطفيًا: تستعد للقيام برحلة مع الحبيب والابتعاد عن أجواء العمل والضغوط المرهقة





صحيًا: الصداع شبه الدائم سببه إما ضعف في النظر أو عامل آخر يستدعي زيارة الطبيب اليوم قبل الغد





برج القوس:

مهنيًا: كُن جاهزًا لتحمّل مسؤولياتك ولإنجاز أعمالك بصورة كاملة، ولا تختلق العداوات أو الخلافات مع الزملاء والمسؤولين

عاطفيًا: تلتقي الحبيب قريبًا وتضعان النقاط على الحروف في استمرار العلاقة على أسس سليمة

صحيًا: كل ما تخطط له يسير على خير ما يرام، وتبدو الأمور جلية على وجهك





برج الجدي

مهنيًا: يحمل إليك فرصًا سعيدة وقد توظّف طاقاتك من أجل بلورة مشروع مميّز

عاطفيًا: طموحك العاطفي كبير جدًا، لكنك تبحث عن الفرصة المناسبة التي تساعدك على تحقيق هذا الطموح

صحيًا: خصص المزيد من الوقت لترتاح من عناء العمل ومارس الرياضة يوميًا





برج الدلو:

مهنيًا: تكون قدرتك على المجابهة قوية، لا تتردد في استثمار افكارك الرائدة، فقد تقودك الى نجاحات

عاطفيًا: اغتنم فرصة بقائك في المنزل للتفكير بهدوء في أمور كانت تشغل بالك إزاء الشريك

صحيًا: عوارض القلق التي تنتابك بين الحين والآخر تبقي أعصابك في حال توتر دائم





برج الحوت:

مهنيًا: تبحث عن أمان واستقرار واطمئنان أما بالنسبة إلى وضع مالي أو تمويلي تبحثه أو الوضع المهني عمومًا

عاطفيًا: ارتباط عاطفي جديد في طريقه إليك، قد يحمل إليك مشروع وزواج واستقرار نهائي

صحيًا: إذا كنت تكثر من تناول الحلويات، النتائج ستظهر قريبًا جدًا ولن تكون مطمئنة



