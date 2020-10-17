توقعات الأبراج وحظك لهذا الأسبوع من السبت إلى الجمعة 17 - 23 أكتوبر

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟، سؤال يطرحه الجميع؛ لذلك إليك توقعات الأبراج من يوم السبت 17 إلى الجمعة 23 اكتوبر 2020، وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

برج الحمل:

مهنيًا: تعاكس الظروف كل تطلّعاتك من خلال تحرّكاتك ومواقف بعضهم، وقد يتحرّك القضاء والقانون على نحو طارئ ضدك

عاطفيًا: حاول ألا تتسرّع في قراراتك تجاه الشريك، ولا سيّما أنّ بعض العصبية قد تزيد الأمور حدّة بينكما

صحيًا: لا ترفض الدعوات التي تتلقاها بغية إخراجك من عزلتك لمساعدتك على تحسين وضعك الصحي

برج الثور:

مهنيًا: عليك أن تكون أكثر تفاؤلًا، وخصوصًا أنك مقدم بعد فترة مزدهرة يتخللها نجاح وسعادة وراحة على جميع الصعد

عاطفيًا: حاول أن تترك مسافة بينك وبين بعض الذين لا تثق بهم وتخاف من أن يزعزعوا علاقتك بالشريك

صحيًا: ينتابك الخوف من أن تكون عرضة للإصابة بأحد الأمراض، لذا قم بفحوص لترتاح





برج الجوزاء:

مهنيًا: المصاعب المادية التي كانت تقلقك في السابق في طريقها إلى الزوال، لكن الأفضل أن تكون حذرًا في المستقبل

عاطفيًا: تتلقى جرعة إضافية لتعزيز وضعك العاطفي، لكن الحذر واجب من بعض المتضرّرين الذين لن ينجحوا في زعزعة العلاقة

صحيًا: لا تخالف تعليمات الطبيب وطبّقها بحذافيرها، فالنتيجة في مصلحتك





برج السرطان:

مهنيًا: تشعر بتميزك وإذا حققت انتصارًا ما قد تعيش نوعًا من التباهي بالذات، ويكون حدسك ممتازًا

عاطفيًا: لا تفكر إلا بطريقة إيجابية لتتمكن من تخطي المصاعب مع الشريك، فالسلبية غالبًا ما تكون أكثر ضررًا

صحيًا: تخرج من أزمة صحية معافى ومرتفع المعنويات وتحاول أن تزرع التفاؤل في محيطك







برج الاسد:

مهنيًا: حاول أن تبتعد عن النقاشات التي لا تجدي نفعًا، وركّز على ما هو أكثر أهمية من أجل عطاء أفضل

عاطفيًا: إذا كنت لا تشعر بالاستقرار مع الشريك، يجب أن تبادر إلى البحث عن الأسباب لئلا تقع في المحظور

صحيًا: إلجأ إلى الطبيعة فهي خير متنفس لإراحة أعصابك المرهقة



برج العذراء:



مهنيًا: اتصالاتك ناجحة جدًا وتتخذ بعدًا جديدًا، ما يشعرك بالقوة، وتنطلق بمشروع أو تحتفل بجديد

عاطفيًا: إذا كنت تشعرفي الاستقرار نهائيًا، فإنّ شريكك هو الشخص المناسب للإقدام على هذه الخطوة من دون تردد

صحيًا: تقرر اصطحاب الأسرة في رحلة ترتاح فيها من عناء العمل وهمومه وتريح جسمك



:برج الميزان

مهنيًا: مناخ إيجابي لطرح أفكار تطوير قدراتك العملية، فحاول الاستفادة قدر المستطاع ولا تفوّت الفرصة

عاطفيًا: أنصح لك إيجاد التسويات مع الشريك وعدم تضخيم الأمور او تصوّر الأسوأ او الذهاب نحو خيارات حاسمة

صحيًا: إذا شعرت بأي خلل في دقات قلبك وعدم انتظامها فسارع إلى طبيبك



برج العقرب:

مهنيًا: تبني مشاريعك على أسس ثابتة، وقد تقوم بعملية بيع أو شراء أو عملية إقناع بين تاريخ

عاطفيًا: كثرة التشدد مع الشريك قد تؤدي إلى عواقب قاسية، وهذا لن يكون في مصلحة العلاقة إطلاقا

صحيًا: تدرك بعد تجربة طويلة أن الرياضة والوقاية خير علاج للوضع الصحي



برج القوس:

مهنيًا: لن تجد من يقدّر ما تبذله من جهد في العمل، ما يدفعك إلى البحث عن عمل جديد يقدرك جيدًا

عاطفيًا: الخلاف مع الشريك يجب ألا يدوم طويلًا، فهو الوحيد القادر على مساعدتك في كل الظروف

صحيًا: حتى في فصل الخريف يبقى الطقس جميلًا للقيام بمختلف الأنشطة الرياضية





برج الجدي

مهنيًا: تتوسّع الآفاق والآمال الكبيرة وتتجسد الطموحات، فقد يهبك هذا اليوم مفاجأة جيدة في العمل

عاطفيًا: تعيش حياة عاطفية مليئة بالمغامرات العابرة، ألم يحن الوقت بعد للتفكير الجدّي في الارتباط؟

صحيًا: تدرك أنك خمول بعض الشيء، لكن لا تتردد حين يطلب منك القيام بنشاط رياضي معيّن

برج الدلو:

مهنيًا: عليك أن تكون أكثر ليونة، وبانتظارك يوم من الازدهار يتخلله نجاح وسعادة منقطعا النظير

عاطفيًا: ابتعد عن الخيانة قدر المستطاع، لأن الشريك لا يحتملها ولن يسامحك

صحيًا: لا تتناول الطعام أكثر من حاجتك لأنك قد تصاب بتخمة وبوجع في المعدة







برج الحوت:

مهنيًا: تتلقى منحة خاصة لتعزيز وضعك المهني، لكن بعض المتضرّرين يزعجهم الأمر ويحاولون عرقلتك

عاطفيًا: سذاجتك أحيانًا تؤدي دورًا في إعادة تدمير ما بنيته مع الشريك، يستحسن أن تظهر نوعًا من الوعي أكثر

صحيًا: يقال خالف تعرف، طبّق هذا المثل وخالف كل ما يغريك للاستسلام للطعام الدسم

برج العذراء:

حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد المهني:

تكون الظروف الفلكية مناسبة جدا هذا الاسبوع حيث يحمل لك تأثيرات داعمة وفرصا جديدة تتعلق بمشاريع خلاقة ووعود واشراق وجمال وسعادة يعوضك الفلك عن فترات قاتمة سابقة او لاحقة ما يجعلك تتابع انطلاقتك بثقة بالنفس في اسبوع مليء بالوعود والحظوظ، تُفتحَ امامك آفاق جديدة وتحمل اليك مفاجأة. تقوم بمهمّة تتطلّب الكثير من التواصل والاتصالات، وقد تأخذك الى خارج البلاد. تبدو العلاقات الانسانية والمهنية مهمّة وتقودك الى حلّ لمشكلات. تعرف نقاشات قد تجعلك تتخلّى عن هدف وتتحرّر من قيود.





حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد العاطفي:

الوضع العاطفي افضل بكثير بحيث تلتقي العواطف والقلوب وتحقّق تقدمًا واضحًا ومهمًا على هذا الصعيد. سوف تعيش لحظات جميلة جدًا وتزداد مشاعرك قوة تجاه الحبيب أو الشريك أو الزوج. إن الجوّ العام لطيف ودافىء ويسمح بالتالي لتطوير العلاقة مهما كان مستواها ووضعها الحالي سوف تتطور العلاقة لتأخذ منعطفًا واضحًا فتصبح متينة وناضجة.

:برج الميزان

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد المهني:

يدعوك الفلك الي الى التحفّظ وترقّب بعض التغييرات المفاجئة,لا للقرارات الارتجالية وانتبه حتى لا تقحم نفسك في ورطة وحاذر من اعداء في العمل وتجنب الفرص المشبوهة والعروض الواهمة وحاول استباق الامور لا تنتظر حصول المشاكل ونشوب الخلافات بل امنع حصولها في الاساس . تذكّر أنك صاحب الطاقة السلبية ومن المستحسن ضبط الانفعالات.



حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي:

يسلّط الفلك الضوء على نقاط الضعف في علاقاتك الزوجية والمهنية والاجتماعية وحتى القانونية. فإذا كان هناك أي خلل سيظهر الى الملأ وإذا كان هنالك أي نقص فسيبرز. لذلك احم استقرارك المهني والعاطفي ولا تجازف على الاطلاق. تجنب مخالفة القوانين لأن العواقب ثقيلة ولا تخاصم أحدًا هذا العام. كن حريصًا على معاشرة أصحاب النفوذ واستمالتهم اليك فأنت قد تكون بحاجة الى نفوذهم وقدراتهم، حاذر ايضًا من تقلبات صحية قد تطال أيضًا الوالد أو الزوج.







برج العقرب:

حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد المهني:

تشير بداية الاسبوع الى فرص مميزة هي في الطريق اليك كما يتيح لك فرصًا استثنائية، ويشير او حدث هائل يحصل، ان وجود القمر في برجك يعزّز علاقاتك الشخصية، المهنية باستطاعتك قلب المعطيات الفلكية واستغلال الطاقات والفرص لصالحك.و سيسلّط الفلك الضوء على الوضع الدراسي وعلى الاخوة وعلى كل أنواع التواصل مع محيطك. تظهر مسؤولية طارئة على هذه المحاور وتجد نفسك عندها مضطرًا للتعامل معها. من المستحسن عدم تأزيم الأمور ومن الحكمة ألا يكون هناك مشاكل قديمة، أنت بغنى عن المتاعب. يحذّرالفلك من خلافات ومن التباسات في المعاملات الإدارية وغيرها. ينبّه ايضًا الفلك من الإهمال الواجبات الدراسية.



حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد العاطفي:

لا بدّ من أنّك استنتجت صعوبة الأجواء العائلية والشخصية بسبب الشمس في برج الميزان الذي يعرضك لبعض الالتباس ويدعوك الى التروي فالحوار فاتر وأحيانًا جارح. قد تبوء محاولات التقرّب بالفشل نظرًا إلى الجو السلبي العام الذي يحيط بك. أنت مرهف الحسّ وتحتاج إلى دعم الحبيب، فالضغوط الخارجية ثقيلة، وقد يصعب عليك مواجهتها منفردًا. أدعوك إلى عدم التسرّع في إلقاء الاتهامات. حاول أن تتفهّم وضع الحبيب فلربما لديه تبرير مقنع.









برج القوس:

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد المهني:

ومن الضروري تفادي التحرك في هذا الاسبوع السلبي لأن نسبة النجاح فيها ضئيلة أو معدومة كليًا مع وجود القمر في العقرب . أضف الى ذلك شراسة المنافسة والخصم. يشير الفلك الى ضغوط مستمرة منذ مطلع العام تقريبًا على محو المال. حاذر من التوقيع على عقد أو اتفاقية غامضة. استشر في كل معاملاتك محاميًا او صاحب اختصاص .

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي:

يدعوك الفلك الى التصرف بليونة ويطلب اليك التروي والتصرف بعقلانية وعدم اللجوء الى العدائية حاذر كلمات جارحة قد تجهل آثارها الهدّامة، كذلك ابتعد عن الكذب والمراوغة أو المناورة. تجنّب العنف عند الغضب وكن واعيًا لما يحصل. لا شك في أنك تمر بفترة من الانفعالات الشديدة والانزعاجات، فتعيش حرمانًا قد يأخذك بعيدًا وربما إلى قطيعة ونهاية لعلاقة كانت تسعدك.









برج الجدي:

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد المهني:

مرحلة جديدة تقدم عليها تتيح لك فرصا في حياتك يحمل الفلك اليك الفرص المهنية خاصة انه يشكل زاوية جيدة مع القمر في العقرب فيشير الى فرص شخصية تتاح لك، وقد تشير الى التزام أو تبنّي قضية جديدة والبدء بمهمة مختلفة. سوف تساهم التأثيرات الفلكية الايجابية بالترويج لسمعتك الجيدة وسوف تحسّن أداءك لتعطي نتيجة أفضل بغضّ عن عمرك وحقل اختصاصك. لا بدّ وأنه اسبوع غني وحافل بالتقدّم والنجاح. تؤكد معظم الكواكب خطواتك وجهودك التي ستأخذك الى مواقع عالية من المهارة والشهرة. ستنجح معظم اتصالاتك في تحديد المسار المنشود ولن تقف العراقيل في دربك على الاطلاق

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد العاطفي:

سيكون اسبوعًا مثمرًا ونافعًا. سوف تدعمك تاثيرات الزهرة التي يعدك بوثبة ايجابية في قدرك العاطفي وستجد نفسك جريئًا وقادرًا على اتخاذ خطوة مناسبة لدعم العلاقة. تبدو منفتحًا بصورة متكاملة فتلبي الدعوات وتختلط بسهولة في اجواء مختلفة عن أجوائك تنطلق من اسس متينة وتصرّ على وجود الحبيب الى جانبك.



برج الدلو:

حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد المهني:

بلبلة وتوتر تتآمر الكواكب ضدك اذ يشكل وجود القمر في العقرب تنافرا مع برجك ويولد الضغوط يسبب الازمات ويحثك على قلب الطاولة او ترك مكان ما او تقديم استقال كما هنالك ظروف عائلية تطلب اهتمامك وربما تضطر لتكريس بعض الوقت من اجلها. يرافق هذا الظرف توتر وهي بحساباتي الفلكية أسوأ الاسابيع ويتطّلب منك مرونة كبيرة للتعامل مع المستجدّات وتفادي حصول الازمات. لا تترّدد في طلب المساعدة . ثم اهدأ قليلًا وحاول مجاراة الأحداث بتروّ.

حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد العاطفي:

يواجهك كوكب الحب من برج العذراء ويختطرأ ضغوط كثيرة تتعلّق ببعض المحيطين، تُحيي بعض الأحقاد القديمة او الصراعات والنزاعات المتعلّقة بممتلكات مشتركة. فلا تصدّق وعودًا واوهامًا عاطفية هذا الاسبوع الذي يدعوك الى احترام الصداقات الحقيقية والرهان عليها وتعزيز العلاقات الثابتة والمخلصة، قد تستاء من بعض القرارات العشوائية التي يتخذها الشريك أو تشعر بعدم الأمان اذ انّ كل جديد قد يتعرض لمشكلات وتعقيدات انت بغنى عنها. اذًًا ابتعد عن المغامرات، وأعد النظر في علاقة لا ترضيك، وتطلب مهلة أو فرصة لاتخاذ القرار وحسمها نهائيّا، ويؤدي الأمر الى جفاء وبرودة وفراق.

برج الحوت:

حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد المهني:

يدعوك الفلك خلال هذا الاسبوع الى الابتعاد عن الاعداء اتق الاشرار ولا تجاهر بافكارك ولا تقدم على تحديات ويجعلك مشمئزًّا من بعض التصرّفات, يخيّم جوّ من اللاستقرار يؤثّر فيك مباشرة، فتحتار بأمرك في بعض الأحيان وتذهب جهودك لإنقاذ الوضع سدىً. قد تندفع للدفاع عن قضية وفكّ القيود عن بعض المشاريع، إلاّ أنك تصطدم بالرفض والعناد أو بعجز عن تسوية بعض الاوضاع العالقة. وقد يكون من المفيد لك أن تظهر عن مرونة وليونة من دون افتعال أزمات، وأن تحمي أموالك وممتلكاتك.



حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد العاطفي:



اسبوع كثير التقلبات والحركة والمفاجأت قد تعيش قلقا فتمر بفترة ركود او تطغى المسائل العائلية على شؤونك الخاصة قد تعيش حالة من التوتر او تفكير مشوش وقلب غير مطمئن وتردد امام مشروع عاطفي جديد مهما كانت الاغراءات يصعب عليك طي الصفحة والتطلع الى المستقبل بظل وجود الزهرة في برج العذراء الذي ينذر ببعض الاشكالات مع الشريك خاصة اذا كنت تعيش بلبلة في حياتك العاطفية.